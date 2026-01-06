関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理が改善し大幅反発
1月6日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比15pt高の682pt。なお、高値は685pt、安値は672pt、日中取引高は3144枚。前日5日の米国市場のダウ平均は続伸。トランプ政権によるベネズエラへの軍事介入でエネルギーや防衛セクターがけん引し、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日買いが先行した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt高の673ptからスタートした。米国の株高と金利安を好感し、小高く寄り付いた後は、買いが加速し、上げ幅を拡大。プライム市場が大幅高となる中、一部電線関連銘柄が利食い売りに押されたことで、内需株中心のグロース市場にも短期資金が流入し、堅調地合いとなった。14時台に小口の利益確定売りが観測されたものの、投資家心理が改善したことで、引けにかけて買い優勢で推移。大幅反発となる682ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、タイミー＜215A＞やジーエヌアイ＜2160＞などが上昇した。《SK》
