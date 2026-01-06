関連記事
出来高変化率ランキング（15時台）～ステラファーマ、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月6日 15:00 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4888＞ ステラファーマ 10467000 56576.28 365.74% 0.3773%
＜1487＞ 上米債HE 99565 27231.283 353.54% 0.0019%
＜179A＞ GX超米H 1536650 12301.822 343.31% -0.0026%
＜2634＞ NFSP500ヘ 208976 30903.986 311.14% 0.0058%
＜6731＞ ピクセラ 36009000 89625.74 308.13% 0.3888%
＜241A＞ ROXX 845300 45110.52 285.21% 0.1793%
＜9502＞ 中部電 20285800 3540238.77 273.82% -0.0959%
＜6072＞ 地盤ネットH 2118800 63690.62 228.01% 0.0204%
＜3186＞ ネクステージ 3838700 1424032.38 224.66% 0.1488%
＜7409＞ AeroEdge 1418800 522288.28 215.44% 0.078%
＜2251＞ JGBダブル 181830 19212.86 215.12% 0.0048%
＜453A＞ iS米カバコ 256160 26661.598 212.26% -0.0056%
＜2840＞ iFナス100 390483 119883.015 211.35% 0.003%
＜3905＞ データSEC 4830400 1696728.8 203.61% 0.018%
＜2561＞ iS日国債 77313 23280.809 197.76% -0.0023%
＜7564＞ ワークマン 903600 1114379.8 186.37% -0.0597%
＜435A＞ iF日配ロテ 1587295 639870.279 175.99% -0.0801%
＜8105＞ BitcoinJ 27992300 1374283.32 173.74% 0.0295%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 14131 41077.102 167.86% 0.0063%
＜2564＞ GXSディビ 98557 79922.508 163.74% 0.0158%
<7581> サイゼリヤ 710200 922344.2 162.05% 0.0766%
<1546> NFダウヘ無 4424 72130.122 161.88% 0.0048%
<5726> 大阪チタ 3187400 1633480.88 161.23% 0.1276%
<6925> ウシオ電 1092500 650405.78 156.75% 0.0932%
<6366> 千代建 17813800 3739519.34 156.08% 0.1402%
<3195> ジェネパ 343600 45980.32 155.81% 0.1063%
<7611> ハイデ日高 430100 411131.2 155.44% -0.0331%
<2338> クオンタムS 902000 73807.38 154.78% 0.0803%
<2160> ジーエヌアイ 4822300 3021524.68 151.59% 0.0829%
<1473> Oneトピクス 148540 109008.61 151.24% 0.0182%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
