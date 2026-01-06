ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（15時台）～ステラファーマ、サイゼリヤなどがランクイン

2026年1月6日 15:47

記事提供元：フィスコ

*15:47JST 出来高変化率ランキング（15時台）～ステラファーマ、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月6日　15:00　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4888＞ ステラファーマ　　 10467000 　56576.28　 365.74% 0.3773%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　99565 　27231.283　 353.54% 0.0019%
＜179A＞ GX超米H　　　　　1536650 　12301.822　 343.31% -0.0026%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　208976 　30903.986　 311.14% 0.0058%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　36009000 　89625.74　 308.13% 0.3888%
＜241A＞ ROXX　　　　　　845300 　45110.52　 285.21% 0.1793%
＜9502＞ 中部電　　　　　　　20285800 　3540238.77　 273.82% -0.0959%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　2118800 　63690.62　 228.01% 0.0204%
＜3186＞ ネクステージ　　　　3838700 　1424032.38　 224.66% 0.1488%
＜7409＞ AeroEdge　　1418800 　522288.28　 215.44% 0.078%
＜2251＞ JGBダブル　　　　181830 　19212.86　 215.12% 0.0048%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　256160 　26661.598　 212.26% -0.0056%
＜2840＞ iFナス100　　　390483 　119883.015　 211.35% 0.003%
＜3905＞ データSEC　　　　4830400 　1696728.8　 203.61% 0.018%
＜2561＞ iS日国債　　　　　77313 　23280.809　 197.76% -0.0023%
＜7564＞ ワークマン　　　　　903600 　1114379.8　 186.37% -0.0597%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　　1587295 　639870.279　 175.99% -0.0801%
＜8105＞ BitcoinJ　　27992300 　1374283.32　 173.74% 0.0295%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　14131 　41077.102　 167.86% 0.0063%
＜2564＞ GXSディビ　　　　98557 　79922.508　 163.74% 0.0158%
<7581> サイゼリヤ　　　　　710200 　922344.2　 162.05% 0.0766%
<1546> NFダウヘ無　　　　4424 　72130.122　 161.88% 0.0048%
<5726> 大阪チタ　　　　　　3187400 　1633480.88　 161.23% 0.1276%
<6925> ウシオ電　　　　　　1092500 　650405.78　 156.75% 0.0932%
<6366> 千代建　　　　　　　17813800 　3739519.34　 156.08% 0.1402%
<3195> ジェネパ　　　　　　343600 　45980.32　 155.81% 0.1063%
<7611> ハイデ日高　　　　　430100 　411131.2　 155.44% -0.0331%
<2338> クオンタムS　　　　902000 　73807.38　 154.78% 0.0803%
<2160> ジーエヌアイ　　　　4822300 　3021524.68　 151.59% 0.0829%
<1473> Oneトピクス　　　148540 　109008.61　 151.24% 0.0182%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

