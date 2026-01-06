関連記事
東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか証券業、不動産業、銀行業、鉱業、保険業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,594.85 ／ 4.73
2. 証券業 ／ 902.58 ／ 4.30
3. 不動産業 ／ 2,712.64 ／ 3.36
4. 銀行業 ／ 547.3 ／ 3.35
5. 鉱業 ／ 940.22 ／ 2.67
6. 保険業 ／ 3,184.87 ／ 2.34
7. その他金融業 ／ 1,318.01 ／ 2.32
8. 卸売業 ／ 5,302.76 ／ 2.21
9. 機械 ／ 4,427.39 ／ 2.15
10. 電気機器 ／ 6,632.85 ／ 2.13
11. 化学工業 ／ 2,665.07 ／ 2.10
12. 建設業 ／ 2,815.85 ／ 2.08
13. 繊維業 ／ 884.5 ／ 1.69
14. その他製品 ／ 6,801.68 ／ 1.69
15. 海運業 ／ 1,833.77 ／ 1.68
16. 金属製品 ／ 1,698.7 ／ 1.60
17. 水産・農林業 ／ 730.82 ／ 1.58
18. パルプ・紙 ／ 644.24 ／ 1.50
19. 空運業 ／ 244.66 ／ 1.48
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,559. ／ 1.37
21. 非鉄金属 ／ 3,723.24 ／ 1.32
22. 情報・通信業 ／ 7,775.57 ／ 1.18
23. ガラス・土石製品 ／ 1,811.19 ／ 0.87
24. サービス業 ／ 3,280.3 ／ 0.82
25. 精密機器 ／ 13,180.85 ／ 0.79
26. 輸送用機器 ／ 5,248.24 ／ 0.79
27. 陸運業 ／ 2,377.31 ／ 0.76
28. 小売業 ／ 2,315.25 ／ 0.75
29. ゴム製品 ／ 5,653.74 ／ 0.72
30. 食料品 ／ 2,468.79 ／ 0.71
31. 鉄鋼 ／ 806.32 ／ 0.64
32. 電力・ガス業 ／ 680.91 ／ -0.24
33. 医薬品 ／ 3,926.53 ／ -0.94《CS》
