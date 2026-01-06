*15:37JST 新興市場銘柄ダイジェスト：Arentは急騰、バリューCは続伸

＜2983＞ アールプランナー 2880 +110

急騰。5日の取引終了後に、株式分割の実施を発表し、好材料視されている。26年1月31日を基準日として、同日(同日は株主名簿代理人の休業日につき、実質は26年1月30日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割する。株式分割の目的は、株式を分割することにより同社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、同社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることとしている。

＜9238＞ バリューC 1187 +47

続伸。5日の取引終了後に、青森みちのく銀行と「空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定」を締結したことを発表し、好材料視されている。今回の協定により、青森みちのく銀行の取引エリアにおける空き家所有者に対し、解体費用のシミュレーションを含む情報提供が可能となり、顧客の選択肢を増やすことが可能となる。また、青森みちのく銀行と取引のある解体工事業者をはじめとする事業者においても、顧客獲得の機会を創出し、地域経済の拡大が期待されるとしている。

＜6195＞ ホープ 219 +6

続伸。5日の取引終了後に、子会社ジチタイリンクが商工組合中央金庫と企業版ふるさと納税における顧客紹介に関する協定を締結したことを発表し、好材料視されている。商工中金のネットワークを通じて、寄附を検討する顧客企業をジチタイリンクへ紹介してもらうことで、同事業に関する企業への情報提供の機会を増やし、同制度の活用を促進する。また商工中金の顧客である中小企業および経営層に対して社会貢献や企業PRの機会を提供することにもつながり、自治体の財源確保支援につなげていきたいとしている。

＜241A＞ ROXX 526 +80

ストップ高。みずほフィナンシャルグループのキャリア採用活動において、「Zキャリア AI面接官」が導入される。「Zキャリア AI面接官」は、採用活動の一部をAIによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現する採用支援サービス。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨め、選考への物理的・心理的負担を軽減し利便性・柔軟性のある面接機会の拡大に繋がる。採用企業は応募検討層を広く取り込め、夜間や休日を含む時間や場所の制約を受けない柔軟な選考体制を構築できる。

＜5254＞ Arent 3145 +167

急騰。5日の取引終了後に、取得する株式の総数20.2万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.0%)、取得価額の総額7億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年1月6日～27年1月5日。株価水準や財務状況、株主還元等を総合的に勘案して、自己株式の取得を行うこととしたとしている。

＜9166＞ GENDA 702 +26

反発。「鬼滅の刃」のクレーンゲーム景品を北米拠点で展開する。「鬼滅の刃」のキャラクターを「鬼滅の刃 ぬいぷりけ mini1」として、北米拠点である「Kiddleton」、「National

Entertainment Network(「NEN」)及び「Player One」などアミューズメント施設で今月より順次展開していく。同景品は、北米地域においては同社拠点にてエクスクルーシブな展開を実施しており、GENDAのネットワークを通じて、北米の消費者へ日本IP景品を届けていく《NH》