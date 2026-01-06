後場の日経平均は406円高でスタート、三菱UFJやトヨタ自動車などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;52239.65;+406.85TOPIX;3524.75;+47.23

[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比406.85円高の52239.65円と、前引け（52191.58円）からやや上げ幅を広げてスタート。ランチタイム中の日経225先物は52220円-52300円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝156.30-40円で推移。アジア市況は上海総合指数が堅調に推移して1.1％ほど上昇しているほか、香港ハンセン指数も底堅く推移し1.7％ほど上昇している。後場の日経平均は前引けに比べやや買いが先行して始まった。米株高を背景として投資家心理が改善、買い安心感が続いて幅広い業種がプラス圏で推移している。

セクターでは、石油・石炭製品、証券・商品先物取引業、不動産業などが上昇の一方で、医薬品、電気・ガス業の2業種のみ下落している。東証プライム市場の売買代金上位では、アドバンテスト＜6857＞、三菱UFJ＜8306＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、三井住友＜8316＞、三菱重工業＜7011＞、レーザーテック＜6920＞、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞など上昇。《CS》