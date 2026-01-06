*10:16JST 概況からBRICsを知ろう インド株式市場は弱含み

【ブラジル】ボベスパ指数 161869.76 +0.83％

5日のブラジル株式市場は強含み。主要株価指数のボベスパ指数は、前営業日比1331.07ポイント高（+0.83％）の161869.76で引けた。ボべスパ指数の85の構成銘柄では59が上昇、25が下落、変わらずは1。欧米株高が好感されたようだ。主な上昇銘柄はMRVエンジェナリアは6.09％高など、主な値下がり銘柄は、C&Aモダスは15.71％安など。

【ロシア】MOEX指数 2757.09 -0.34％

5日のロシア株式市場は弱含み。主要株価指数のMOEXロシア指数は、前日比9.53ポイント安（-0.34％）の2757.09で引けた。日中の取引レンジは、2728.44－2760.06。原油高は一部で好感されたが、ウクライナ戦争は継続していること、ロシア経済の先行きは引き続き不透明であることから、株価指数はさえない動きとなった。

【インド】SENSEX指数 85439.62 -0.38％

5日のインド株式市場は弱含み。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比322.39ポイント安（-0.38％）の85439.62、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは78.25ポイント安（-0.30％）の26250.30で取引終了。地政学的リスクの高まりが警戒されたようだ。30社株価指数SENSEXの構成銘柄では、上昇が15、下落は15、変わらずは1で売買は拮抗。バーラト・エレクトロニクス（BHE）の上昇が目立った。一方、HDFC銀行（HDFCB）などはさえない動きとなった。

【中国】上海総合指数 4023.42 +1.38％

5日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前営業日比54.58ポイント高（+1.38％）の4023.42ポイントと続伸した。



上海総合指数はこの日、約1カ月半ぶりの高値を更新して節目となる4000ptの大台に乗せて取引を終えた。米市場やアジア市場での半導体・ハイテク関連株の上昇を背景に中国の人工知能（AI）関連テーマへの資金流入期待が強まった。また、中国当局の市場や産業支援策への期待も相場を下支えた。半導体などハイテク指数が顕著に上昇したことで景気敏感株を中心に買いが優勢となった。《NH》