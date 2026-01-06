Jトラスト、12月の自己株式取得は13万株超、取得上限に対し着実な進捗

■自己株式取得を継続、12月実績は6376万円

Jトラスト<8508>(東証スタンダード)は1月5日、自己株式の取得状況を発表した。会社法に基づき、2025年12月に実施した市場買付けの状況を報告したもので、2025年5月および12月開催の取締役会決議に基づく株主還元策の一環である。

発表によると、2025年12月1日から同月31日までの期間に、普通株式131,300株を取得した。取得価額の総額は63,760,800円。いずれも約定ベースでの集計となっており、計画に沿って自己株式の取得が着実に進展していることが示された。

今後については、2026年3月31日までに、取得株式数4,000,000株または取得価額総額15億円を上限とする枠を設定している。12月末時点での累計取得実績は、今回報告分と同じ131,300株、取得価額総額63,760,800円となった。同社は引き続き、資本効率の向上と株主還元を目的に、自己株式の取得を継続する方針としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

