*08:48JST 1/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（51832.80、+1493.32）

・NYダウは上昇（48977.18、+594.79）

・ナスダック総合指数は上昇（23395.82、+160.19）

・SOX指数は上昇（7446.45、+78.98）

・シカゴ日経225先物は上昇（52210、+390）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（58.32、+1.00）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（156.30-40）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月マネタリーベース

・12月米国サービス業PMI

・12月米国総合PMI

・12月ユーロ圏サービス業PMI

・12月ユーロ圏総合PMI

・12月インドサービス業PMI確定値

・12月インド総合PMI確定値

・11月豪州消費者物価指数

・12月ドイツCPI

・12月ブラジルFIPE消費者物価指数

・ブラジルFIPE消費者物価指数(前週)

・12月ブラジルサービス業PMI

・12月ブラジル総合PMI

・12月ブラジル貿易収支

・テクノロジー見本市「CES」(9日まで)《YY》