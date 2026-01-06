関連記事
1/6の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（51832.80、+1493.32）
・NYダウは上昇（48977.18、+594.79）
・ナスダック総合指数は上昇（23395.82、+160.19）
・SOX指数は上昇（7446.45、+78.98）
・シカゴ日経225先物は上昇（52210、+390）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（58.32、+1.00）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（156.30-40）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月マネタリーベース
・12月米国サービス業PMI
・12月米国総合PMI
・12月ユーロ圏サービス業PMI
・12月ユーロ圏総合PMI
・12月インドサービス業PMI確定値
・12月インド総合PMI確定値
・11月豪州消費者物価指数
・12月ドイツCPI
・12月ブラジルFIPE消費者物価指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数(前週)
・12月ブラジルサービス業PMI
・12月ブラジル総合PMI
・12月ブラジル貿易収支
・テクノロジー見本市「CES」(9日まで)《YY》
