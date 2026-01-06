史上最高値をトライへ／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 史上最高値をトライへ

[本日の想定レンジ]5日のNYダウは594.79ドル高の48977.18ドル、ナスダック総合指数は160.19pt高の23395.82pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比390円高の52210円だった。本日は前日の米国株の上昇などを背景にリスク選好ムードが継続し、日経平均は昨年10月31日に記録した史上最高値（52411.34円）を目指す動きが想定される。前日は、半導体や人工知能（AI）関連株中心に買われ、日経平均は大幅に反発した。ローソク足は陽線を形成し、上向きの5日移動平均線（50771円）を大きく上回って強い買い意欲を窺わせた。本日も前日の米国市場で、NYダウやS&P500種指数がともに史上最高値を更新するなど、騰勢を強めているため、東京市場も半導体やAI関連株中心に買いが先行して始まりそうだ。また、米国とベネズエラの地政学リスクを受けて、米国市場では石油資源関連や防衛関連株が買われたことも引き続き東京市場にも好影響を及ぼしそうだ。ただ、急ピッチの上昇に対する警戒感から上値では戻り待ちの売りや利益確定売りが出ると想定されるが、反動安が小幅で済むなら、そのことが新たな買いを呼び込む可能性はあろう。また、前日の東京市場ではTOPIXは史上最高値を更新しており、TOPIXに対して出遅れている日経平均が最高値を更新できるのかが注目されることになりそうだ。上値メドは、心理的節目の52000円や昨年10月31日の終値ベースでの史上最高値（52411.34円）、11月4日のザラバベースの史上最高値（52636.87円）、心理的節目の53000円、下値メドは、心理的節目の51000円、5日線（50771円）、心理的節目の50000円などが挙げられる。

[予想レンジ]上限52500円－下限51500円《SK》