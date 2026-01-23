*13:43JST 米国株見通し：伸び悩みか、長期金利にらみ

（13時30分現在）

S&P500先物 6,956.75（+11.75）

ナスダック100先物 25,698.75（+40.50）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は30ドル高。米長期金利の戻りは鈍く、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。



前営業日のNY市場は続伸。ダウは306ドル高の49384ドル、S&Pとナスダックもそろって上昇した。トランプ米大統領が欧州諸国への追加関税を撤回し、米欧関係の対立懸念が後退したことが買い材料となった。2025年7-9月期の米国内総生産(GDP)改定値で堅調な経済成長を確認。新規失業保険申請件数も強く、労働市場の強さを示した。地政学リスクの後退で買い安心感が広がり、経済指標の好調を背景に幅広い買いが相場を押し上げた。



本日は伸び悩みか。良好な経済指標が続き、景気回復期待を支えに買いが入りやすい展開が見込まれる。連邦準備制度理事会（FRB）の緩和継続期待に不透明感は残るものの、今晩発表のPMIが改善を示せば、買い意欲を後押しする可能性がある。インテルの業績見通しが再評価されれば、ナスダック主導の上昇が期待される。一方で、前日の上昇で短期的な高値警戒感が強まり、利益確定売りが出やすい。長期金利が上向けば上値を抑える要因となりそうだ。《TY》