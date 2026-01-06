*08:15JST 米国株式市場は上昇、エネルギーや防衛関連が好調

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

JAN5

Ｏ 51190（ドル建て）

Ｈ 52400

Ｌ 50900

Ｃ 52300 大証比+480（イブニング比+100）

Vol 4167



JAN5

Ｏ 51125（円建て）

Ｈ 52305

Ｌ 50800

Ｃ 52210 大証比+390（イブニング比+10）

Vol 21045

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.53円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 218.86 0.99 3426

27

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.31 0.34 2553 8

8035 (TOELY) 東京エレク 119.84 5.59 37517 5

87

6758 (SONY.N) ソニー 25.83 -0.05 4043 -

36

9432 (NTTYY) NTT 25.52 0.38 160 0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.60 0.72 3694

41

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.73 1.10 5123

55

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.64 0.04 57353 1

73

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.20 1.78 18533 1391

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.94 0.26 4990

46

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 128.40 1.88 10049 804

9.5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.88 0.43 5186 3

8031 (MITSY) 三井物産 609.82 14.91 4773

20

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9392 372

4568 (DSNKY) 第一三共 22.59 1.22 3536

6

9433 (KDDIY) KDDI 17.50 0.25 2739 5.5

7974 (NTDOY) 任天堂 17.00 0.15 10644

-6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.04 0.85 5954 43

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.07 0.11 1569

11

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.00 0.01 5635

-1

6902 (DNZOY) デンソー 13.98 0.23 2188

7.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.16 0.76 8503 -

13

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.32 -0.20 2868

8

8411 (MFG.N) みずほFG 7.62 0.21 5964 90

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.98 0.14 20318

68

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.69 0.07 4912

-4

7741 (HOCPY) HOYA 155.33 2.45 24314 194

6503 (MIELY) 三菱電機 61.56 2.64 4818

28

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.68 0.27 3343

13

7751 (CAJPY) キヤノン 30.41 0.85 4760

30

6273 (SMCAY) SMC 18.58 1.19 58167 687

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2135 -1

41

6146 (DSCSY) ディスコ 33.20 1.70 51968 8

68

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.50 0.17 2270 -2.5

8053 (SSUMY) 住友商事 35.79 1.14 5602

33

6702 (FJTSY) 富士通 27.70 0.08 4336

27

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.97 4.37 18153 1

48

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.72 0.24 7113 35

83

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1683 -

47

8002 (MARUY) 丸紅 29.25 -248.03 458 -39

90

6723 (RNECY) ルネサス 7.20 0.23 2254

29

6954 (FANUY) ファナック 20.34 0.64 6368

64

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.27 0.77 3799 22

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -0.10 1774

3.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.75 0.79 5126

59

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.89 0.23 3409

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.31 -0.08 2072 -

20

6857 (ATEYY) アドバンテスト 137.90 8.40 21585 4

10

4543 (TRUMY) テルモ 14.53 -0.03 2274 1

1.5

8591 (IX.N) オリックス 29.84 0.35 4671

55

（時価総額上位50位、1ドル156.53円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9392 372 4.12

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1910 -267.5 -12.2

8

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2135 -141 -6.2

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1683 -47 -2.7

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.31 2072 -20 -0.9

6



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48977.18 前日比：594.79

始値：48475.81 高値：49209.95 安値：48449.62

年初来高値：48977.18 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23395.82 前日比：160.19

始値：23449.67 高値：23476.51 安値：23332.23

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6902.05 前日比：43.58

始値：6892.19 高値：6920.38 安値：6891.56

年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.851％ 米10年国債 4.16％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は594.79ドル高の48977.18ドル、ナスダックは160.1

9ポイント高の23395.82で取引を終了した。

トランプ政権によるベネズエラへの軍事介入でエネルギーや防衛セクターがけん引

し、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日買いが先行した。終盤にかけ

て上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し、終了。セクター別では自動車・自

動車部品、エネルギーが上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。

エネルギー会社のシェブロン（CVX）はトランプ政権のベネズエラ介入で、政府の承

認のもと同国での事業を継続してきた同社株が買われた。同業のエクソンモービル

（XOM）も同国での精製拡大の恩恵を受けるとの期待に上昇。半導体メーカーのクア

ルコム（QCOM）はテクノロジー見本市「CES」で高性能のロボティクスプロセッサー

を発表し、上昇。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は2025年度の国内

売り上げが前年比5.5％増加したと発表し、上昇。

航空会社のアメリカン（AAL）、格安航空会社のジェットブルー・エアウェイズ（JB

LU）などはベネズエラ情勢を受け混乱していたカリブ地区の運航が回復し、買われ

た。ファン最高経営責任者（CEO）のCESでの演説を控えた半導体のエヌビディア（N

VDA）や同業のマイクロン・テクノロジー（MU）は韓国の競合サムスン電子が発表し

た新たな人工知能（AI）チップが好評で、競争激化懸念にそれぞれ売られた。

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は政策金利が「かなり中立水準に近い可能性が

ある」との見解を示した。同総裁は2026年度の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権

を有する。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》