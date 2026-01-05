*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米利下げ観測一服も日本円安牽制を意識

5日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の追加的な緩和政策への思惑は一服し、ドルに買戻しが入りやすい。ただ、日本政府の円安牽制が意識され、高値圏では過度な円売りは抑制され上値が重いだろう。

前週末は年明け最初の取引ながら商いが薄く、米長期金利の上昇を背景に日米金利差を意識したドル買いがやや優勢の展開に。ユーロ・ドルは1.1710ドル付近に弱含み、ドル・円は下押しされながらも156円後半の水準を維持。ただ、主要市場の年末年始休暇が続くなか、方向感の乏しい展開となった。週明けアジア市場で米連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ観測は後退。ドル買い地合いとなり、ドル・円は157円台に再浮上した。

この後の海外市場は米経済指標が注目される。足元の米景気指標は強弱入り交じるが、今晩のISM製造業景況指数が改善すればFRBによる利下げ継続観測は遠のき、ドル買いに振れやすい展開に。ただ、今週末の雇用統計を控えて様子見姿勢が広がり、過度なドル安にはなりにくいとみられる。また、高値圏では高市政権の円安牽制が意識されやすく、円売りは縮小の見通し。ベネズエラ情勢の影響も注視され、リスク回避の円買いが想定される。

【今日の欧米市場の予定】

・24：00 米：12月ISM製造業景況指数（予想：48.4、11月：48.2）《CS》