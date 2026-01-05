オーケー、大阪市内へ初出店　1月27日に野江店が開業

ディスカウントスーパー大手の「オーケー」は、大阪市内1号店となる野江店（城東区中央）を、1月27日に出店する。これを機に大阪市内での出店を加速する方針で、4月には南津守店（西成区南津守）、今川店（東住吉区今川）をオープンする。集客力の高いオーケーの相次ぐ出店により、大阪市ではスーパーの販売競争が過熱しそうだ。

オーケー野江店は売り場面積約1,600平方メートル。京阪電鉄野江駅から歩いて3分、JR野江駅から歩いて5分の阪急オアシス野江店跡で、49台分の駐車場を用意する。阪急オアシスはオーケーが関西スーパー争奪戦を繰り広げたエイチ・ツー・オーリテイリンググループ系のスーパー。かつてのライバルの跡地で地域一番の安値で勝負する。

関東が地盤のオーケーは、2021年に関西スーパー（現関西フードマーケット）を買収して関西へ進出する意向を明らかにしたが、関西スーパーが臨時株主総会でエイチ・ツー・オーリテイリングとの経営統合を決めたため、買収を断念。自社店舗の出店で関西に進出する方針に転換した。

関西1号店は2024年開店の高井田店（大阪府東大阪市高井田本通）。続いて兵庫県に西宮北口店（西宮市芦原町）、南武庫之荘店（尼崎市南武庫之荘）、北伊丹店（伊丹市北園）、垂水小束山店（神戸市垂水区小束山本町）、新在家店（神戸市灘区新在家南町）をオープンしたが、関西で人口最大の大阪府には1店舗だけ、大阪市には出店していなかった。

オーケーは2026年度、大阪府と大阪市内で店舗展開を加速する方針で、南津守店、今川店を含む計7店の大阪府内出店を予定している。（記事：高田泰・記事一覧を見る）