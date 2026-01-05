*12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株中心に指数をけん引

■日経平均は大幅反発、値がさハイテク株中心に指数をけん引

日経平均は大幅反発。1419.62円高の51759.10円（出来高概算11億5183万株）で前場の取引を終えている。

1月2日の米国市場でダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは6.36ポイント安の23235.63で取引を終了。新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちまち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネットの関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場は堅調推移。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了した。

米株市場を横目に、1月5日大発会の日経平均は前営業日比670.80円高の51010.28円と反発でスタート。フィラデルフィア半導体（SOX）指数が大幅に上昇していた流れを受け、値がさハイテク株中心に指数をけん引する格好となっており、寄り付き後も上げ幅を大きく広げた。一時51800円を超える場面も見られ、前引けにかけても高値圏で推移した。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファナック＜6954＞、中外薬＜4519＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、豊田通商＜8015＞などの銘柄が上昇した。

一方、エムスリー＜2413＞、SHIFT＜3697＞、トレンド＜4704＞、ベイカレント＜6532＞、OLC＜4661＞、サッポロHD＜2501＞、クレセゾン<8253>、住友不<8830>、丸井G<8252>、ニトリHD<9843>、京成<9009>、ZOZO<3092>、オークマ<6103>などが下落した。

業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などを筆頭に全業種が上昇した。

後場の日経平均株価は、堅調な展開が継続するか。2026年相場がスタートしたが、海外新年度入りに伴う機関投資家の投資スタンスの変化が注目される。また、米トランプ政権が3日に南米ベネズエラの反米左派政権の打倒へ軍事行動に踏み切っており、新年早々地政学リスクの高まりが注目されている。バリュエーション面での過熱感が拭い切れないAI関連株から、バリュー株や出遅れ銘柄への資金シフトが本格化していく可能性も残るなか、防衛関連も引き続き注目が集まろう。新NISA（少額投資非課税制度）の枠を活用する個人投資家の資金が向かいやすいなかで、新年の期待テーマに対する物色も強まりやすいだろう。

■ドル・円は堅調、日本株の急伸で

5日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、156円72銭から157円24銭まで値を上げた。連休明けの東京株式市場で日経平均株価は上げ幅を拡大し、日本株高を好感した円売りが優勢に。米10年債利回りの上昇基調で、ドル買いも継続した。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円72銭から157円24銭、ユ-ロ・円は183円51銭から184円06銭、ユ-ロ・ドルは1.1684ドルから1.1721ドル。

■後場のチェック銘柄

・ＡＮＡＰホールディングス<3189>、パワーエックス<485A>など、8銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位は東京エレクトロン＜8035＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・ユーロ圏：12月製造業PMI改定値：48.8（速報値：49.2）

・英：12月製造業PMI改定値：50.6（速報値：51.2）

・米・12月製造業PMI確定値：51.8（予想51.8、速報51.8）

【要人発言】

・トランプ米大統領

「ベネズエラへの二次攻撃は不要」

「ベネズエラでは適切な時期に選挙が実施されるだろう」

「（ベネズエラを）我々が運営して立て直す」・ロドリゲス・ベネズエラ副大統領

「ベネズエラと米国は協調したアジェンダに取り組むべき」

・植田日銀総裁

「中心的な見通し実現なら、経済・物価情勢に応じて緩和度合いを調整」

「今後、賃金・物価が緩やかに上昇するメカニズムが維持される可能性が高い」

＜国内＞

・日本取引所グループ、大発会

＜海外＞

・特になし《CS》