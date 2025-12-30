*18:06JST 30日の中国本土市場概況：上海総合は10日ぶり反落、方向感の乏しい展開

30日の中国本土市場は10日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数が前日比0.16ポイント（0.00％）安の3965.12ポイントで引けた。

後半はプラス圏を回復したが、引け間際に指数は小幅下落した。前日の上昇を支えた非鉄金属や半導体関連の買いは継続したが、主要金融株の売りが重荷となった。景気敏感株への資金流入と金融セクターの弱さが交錯し、心理的重荷が意識された。投資家はリスク選好と警戒感のはざまで売買を進め、出来高は低調だった。全体として底堅さは保たれたものの、需給改善の明確な兆候は見えず、相場は方向感に欠ける展開となった。

セクター別では、保険銘柄が売られた。中国平安保険（601318/SH）が1.5％安、中国人民保険集団（601319/SH）と新華人寿保険（601336/SH）がそろって1.3％安、中国人寿保険（601628/SH）が1.2％安で引けた。

また、不動産株もさえない。金地集団（600383/SH）が1.9％安、新城控股集団（601155/SH）と信達地産（600657/SH）がそろって1.7％安、保利発展控股集団（600048/SH）が1.6％安とそろって軟調な値動きを示した。

半面、石油銘柄は堅調だった。中国海洋石油（600938/SH）が3.2％高、中国石油化工（600028/SH）が2.7％高、中国石油天然気（601857/SH）が1.9％高で取引を終えた。非鉄金属や金鉱株、半導体株なども買われている。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.69ポイント（0.27％）高の254.11ポイント、深センB株指数が1.92ポイント（0.15％）高の1263.39ポイントで終了した。《AK》