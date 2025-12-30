米ハイテク株安を受けて売り先行か／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 米ハイテク株安を受けて売り先行か

[本日の想定レンジ]29日のNYダウは249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダック総合指数は118.75pt安の23474.35pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比125円安の50355円だった。本日は前日の米ハイテク株安を映して売りが先行して始まることが予想される。前日は半導体関連株に利食い売りが出たことが重しとなり、日経平均は3営業日ぶりに反落した。ローソク足は小陰線を形成したものの、終値は5日移動平均線（50488円）を上回って推移しているほか、25日線（50074円）を上昇傾向にあり、買い手優位な状況にあると想定される。ただ、前日の米国相場が最高値圏になるなか、ハイテク株中心に持ち高調整の動きとなったことは響きそうだ。また、NY銀先物相場が急落したこともあり、このところ堅調に推移していた非鉄株にも悪影響が出る可能性があり、投資家心理を悪化させるだろう。一方で、来年も人工知能（AI）関連株が相場の主軸になると考える投資家も多く、株価水準が切り下がるなら、買いの好機と捉える向きもいるだろう。売りが一巡したあとは下げ渋る展開が想定される。上値メドは、心理的節目の51000円や11月11日の高値（51513円）、心理的節目の52000円、下値メドは、心理的節目の50000円や49500、49000円などが挙げられる。

[予想レンジ]上限50700円－下限50000円《SK》