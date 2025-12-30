ブイキューブ、投資有価証券売却益5億9800万円を計上

■財務体質強化を目的に一部売却

ブイキューブ<3681>(東証プライム)は12月29日、保有する投資有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却益を特別利益として計上すると発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、売却益の発生年月日も同日としている。

今回の売却は、資産の効率化および財務体質の強化を目的としたものだ。売却対象は、同社が保有する投資有価証券1銘柄の一部で、売却により5億9800万円の投資有価証券売却益を計上する。

同件による売却益は、2025年12月期第4四半期の個別決算および連結決算において特別利益に計上する予定としている。通期連結業績予想への影響については、他の要因も含めて精査中で、公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

