*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 J・TEC、WASHハウス、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

福留ハム＜2291＞ 634 +45

26年3月期純損益予想を上方修正。

J・TEC＜7774＞ 575 +80

自家培養軟骨「ジャック」が変形性膝関節症を治療する

再生医療等製品として保険適用。

WASHハウス＜6537＞ 389 +80

系統用分散型蓄電池事業で業務提携。

abc＜8783＞ 235 +18

暗号資産ETFの組成に関する検討を開始。

ヘリオス＜4593＞ 272 -39

一般社団法人AND medical groupが債務不履行に基づく損害賠償を求める訴訟提起。

農業総合研究所＜3541＞ 714 +100

引き続きTOB価格（767円）にサヤ寄せ。

アドバンスクリエイト＜8798＞ 207 +50

「認定代理店」への復帰を発表。

東邦亜鉛＜5707＞ 1099 +150

先週末も非鉄市況の上昇が続き。

ウェザーニューズ＜4825＞ 4065 +350

順調決算に加えて記念配当の実施も発表。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3220 +504

11月高値接近でショートカバー急がれる。

日本ヒューム＜5262＞ 1552 +142

一部ユーチューブで取り上げられているもよう。

クスリのアオキ＜3549＞ 4767 +405

9-11月期好決算に還元強化策を引き続き買い材料視。

日本板硝子＜5202＞ 571 +34

ペロブスカイト太陽電池関連として期待続く。

ダブル・スコープ＜6619＞ 159 +8

安値圏から自律反発探る動き。

マルマエ＜6264＞ 2193 +105

第1四半期は実質大幅増益決算に。

エニグモ＜3665＞ 467 +21

1月末高配当利回り銘柄として関心も。

ユニチカ＜3103＞ 293 +16

値頃感の強さから短期資金の値幅取り対象に。

伊藤忠商事＜8001＞ 2015 +102

セブン銀行の持分法適用会社化が完了し。

TOKYO BASE＜3415＞ 467 -27

特に材料もなく500円レベルを抵抗線と意識か。

Sun Asterisk＜4053＞ 462 -29

株主優待の権利落ちで手仕舞い売り。

FIG<4392> 289 -16

配当権利落ちの影響で売り優勢。

セグエグループ<3968> 665 -31

配当権利落ちによる手仕舞い売りで。

キオクシアHD<285A> 10675 -740

半導体関連株が総じて軟化で。

ロイヤルHD<8179> 1340 -64

配当・優待権利落ちで処分売りが優勢に。

GMOインターネット<4784> 1043 -52

短期リバウンドにも一巡感で戻り売り。

フジオフードグループ本社<2752> 1142 -37

株主優待権利落ちで手仕舞い売り優勢。《CS》