前日に動いた銘柄 part1 J・TEC、WASHハウス、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
福留ハム＜2291＞ 634 +45
26年3月期純損益予想を上方修正。
J・TEC＜7774＞ 575 +80
自家培養軟骨「ジャック」が変形性膝関節症を治療する
再生医療等製品として保険適用。
WASHハウス＜6537＞ 389 +80
系統用分散型蓄電池事業で業務提携。
abc＜8783＞ 235 +18
暗号資産ETFの組成に関する検討を開始。
ヘリオス＜4593＞ 272 -39
一般社団法人AND medical groupが債務不履行に基づく損害賠償を求める訴訟提起。
農業総合研究所＜3541＞ 714 +100
引き続きTOB価格（767円）にサヤ寄せ。
アドバンスクリエイト＜8798＞ 207 +50
「認定代理店」への復帰を発表。
東邦亜鉛＜5707＞ 1099 +150
先週末も非鉄市況の上昇が続き。
ウェザーニューズ＜4825＞ 4065 +350
順調決算に加えて記念配当の実施も発表。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3220 +504
11月高値接近でショートカバー急がれる。
日本ヒューム＜5262＞ 1552 +142
一部ユーチューブで取り上げられているもよう。
クスリのアオキ＜3549＞ 4767 +405
9-11月期好決算に還元強化策を引き続き買い材料視。
日本板硝子＜5202＞ 571 +34
ペロブスカイト太陽電池関連として期待続く。
ダブル・スコープ＜6619＞ 159 +8
安値圏から自律反発探る動き。
マルマエ＜6264＞ 2193 +105
第1四半期は実質大幅増益決算に。
エニグモ＜3665＞ 467 +21
1月末高配当利回り銘柄として関心も。
ユニチカ＜3103＞ 293 +16
値頃感の強さから短期資金の値幅取り対象に。
伊藤忠商事＜8001＞ 2015 +102
セブン銀行の持分法適用会社化が完了し。
TOKYO BASE＜3415＞ 467 -27
特に材料もなく500円レベルを抵抗線と意識か。
Sun Asterisk＜4053＞ 462 -29
株主優待の権利落ちで手仕舞い売り。
FIG<4392> 289 -16
配当権利落ちの影響で売り優勢。
セグエグループ<3968> 665 -31
配当権利落ちによる手仕舞い売りで。
キオクシアHD<285A> 10675 -740
半導体関連株が総じて軟化で。
ロイヤルHD<8179> 1340 -64
配当・優待権利落ちで処分売りが優勢に。
GMOインターネット<4784> 1043 -52
短期リバウンドにも一巡感で戻り売り。
フジオフードグループ本社<2752> 1142 -37
株主優待権利落ちで手仕舞い売り優勢。《CS》
