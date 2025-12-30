ギグワークス、spacetimesを連結子会社化、エンタメ事業を強化

■Green Lightとのシナジー創出を期待

ギグワークス<2375>(東証スタンダード)は12月29日、アニメやゲーム、芸能分野のイベント企画・グッズ販売などを手掛ける株式会社spacetimesの株式約51.6%を取得し、連結子会社化すると発表した。同日開催の取締役会で決議し、株式譲渡契約の締結および取得を完了した。取得株式数は3万1000株で、取得価額は守秘義務により非開示としている。

同社グループは、作詞家・プロデューサーの秋元康氏と共同出資で設立した合弁会社「Green Light」を通じ、ライブエンタメ事業やスタッフィング事業を展開してきた。spacetimesは、「乃木坂46」「日向坂46」など坂道シリーズの企画実績を持ち、イベントやコンサートと連動したプロデュース力に強みを有する。今回の子会社化により、両社の企画・運営ノウハウの融合によるシナジー創出を見込む。

さらに、ギグワークスグループが抱える多数のギグワーカーによる動員力や、連結子会社nexが運営する全国約1000拠点超のワークスペース、不動産ノウハウを活用し、カフェ運営やグッズ販売など新たな事業展開も模索する。業績への影響は現在精査中としており、開示すべき事象が生じた場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

