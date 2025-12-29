*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クスリのアオキ、エニグモなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月29日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ 36013 76403.809 392.34% -0.0015%

＜180A＞ GX超長米 398480 16694.947 312.49% 0%

＜3549＞ クスリのアオキ 1255400 778666.78 229.16% 0.0841%

＜4022＞ ラサ工 267500 305118.2 207.27% 0.0599%

＜4412＞ サイエンスアーツ 147500 51144.92 174.02% 0.1239%

＜6089＞ ウィルG 322500 81440.74 161.43% 0.0171%

＜2935＞ ピックルスHD 179100 57417.7 159.15% -0.0196%

＜6993＞ 大黒屋 62845100 1409529.24 159.05% 0.3134%

＜4745＞ 東京個別 424500 46932.92 153.43% 0.0022%

＜4825＞ WNIウェザー 546500 580747.9 150.08% 0.1117%

＜237A＞ iS米債25 1237650 51920.164 144.35% 0.0005%

＜8142＞ トーホー 99600 106241.7 140.05% 0.0051%

＜2562＞ 上場ダウH 65929 57367.267 134.89% -0.0002%

＜7512＞ イオン北海 368000 96810.8 130.06% 0.001%

＜3665＞ エニグモ 1128500 164875.62 128.60% 0.0538%

＜3091＞ ブロンコB 170800 180412.2 125.69% -0.0429%

＜380A＞ GXチャイナテク 308739 96932.19 124.39% 0.0139%

＜1542＞ 純銀信託 806629 9973191.64 123.16% 0.0857%

＜238A＞ 米債25H 1106180 53617.769 120.83% 0%

＜2009＞ 鳥越粉 196700 69722.78 119.23% -0.0771%

<2211> 不二家 240900 186559.48 118.52% -0.0402%

<8029> ルックHD 108100 82651.92 116.96% -0.0691%

<9658> 太田昭 53800 58240.2 116.93% 0.0056%

<4979> OATアグリオ 111000 82381.7 115.87% -0.0437%

<4343> ファンタジー 145700 144529.84 112.07% 0.0235%

<6078> バリューHR 230000 124131.18 102.98% -0.0499%

<6915> 千代インテ 157300 172344.9 102.94% -0.0076%

<5702> 大紀アルミ 271100 128537.54 101.20% 0.0397%

<7554> 幸楽苑 252700 105784.6 100.95% -0.0026%

<3777> 環境フレン 12748100 235084.08 98.12% 0.1304%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》