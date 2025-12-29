ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～クスリのアオキ、エニグモなどがランクイン

2025年12月29日 14:03

*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クスリのアオキ、エニグモなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月29日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ　　　 　36013 　76403.809　 392.34% -0.0015%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　398480 　16694.947　 312.49% 0%
＜3549＞ クスリのアオキ　　 　1255400 　778666.78　 229.16% 0.0841%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　 　267500 　305118.2　 207.27% 0.0599%
＜4412＞ サイエンスアーツ　 　147500 　51144.92　 174.02% 0.1239%
＜6089＞ ウィルG　　　　　 　322500 　81440.74　 161.43% 0.0171%
＜2935＞ ピックルスHD　　 　179100 　57417.7　 159.15% -0.0196%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　62845100 　1409529.24　 159.05% 0.3134%
＜4745＞ 東京個別　　　　　 　424500 　46932.92　 153.43% 0.0022%
＜4825＞ WNIウェザー　　 　546500 　580747.9　 150.08% 0.1117%
＜237A＞ iS米債25　　　 　1237650 　51920.164　 144.35% 0.0005%
＜8142＞ トーホー　　　　　 　99600 　106241.7　 140.05% 0.0051%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　65929 　57367.267　 134.89% -0.0002%
＜7512＞ イオン北海　　　　 　368000 　96810.8　 130.06% 0.001%
＜3665＞ エニグモ　　　　　 　1128500 　164875.62　 128.60% 0.0538%
＜3091＞ ブロンコB　　　　 　170800 　180412.2　 125.69% -0.0429%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　308739 　96932.19　 124.39% 0.0139%
＜1542＞ 純銀信託　　　　　 　806629 　9973191.64　 123.16% 0.0857%
＜238A＞ 米債25H　　　　 　1106180 　53617.769　 120.83% 0%
＜2009＞ 鳥越粉　　　　　　 　196700 　69722.78　 119.23% -0.0771%
<2211> 不二家　　　　　　 　240900 　186559.48　 118.52% -0.0402%
<8029> ルックHD　　　　 　108100 　82651.92　 116.96% -0.0691%
<9658> 太田昭　　　　　　 　53800 　58240.2　 116.93% 0.0056%
<4979> OATアグリオ　　 　111000 　82381.7　 115.87% -0.0437%
<4343> ファンタジー　　　 　145700 　144529.84　 112.07% 0.0235%
<6078> バリューHR　　　 　230000 　124131.18　 102.98% -0.0499%
<6915> 千代インテ　　　　 　157300 　172344.9　 102.94% -0.0076%
<5702> 大紀アルミ　　　　 　271100 　128537.54　 101.20% 0.0397%
<7554> 幸楽苑　　　　　　 　252700 　105784.6　 100.95% -0.0026%
<3777> 環境フレン　　　　 　12748100 　235084.08　 98.12% 0.1304%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

