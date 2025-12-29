*11:13JST 三陽商会---株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更と株主優待制度変更

三陽商会＜8011＞は26日、取締役会において株式分割及びそれに伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更(拡充)を決議したと発表した。今回の株式分割は、2026年8月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が保有する普通株式1株につき3株の割合で実施され、資本金の額は変更されない。株式分割前の発行済株式総数は10,280,934株であり、分割後は30,842,802株となる予定である。なお、株式数は2025年11月30日現在の発行済株式総数を基に記載しており、株式分割の基準日までに変動する可能性がある。分割の効力発生日は2026年9月1日を予定している。

株式分割に伴う定款の一部変更として、同日付で定款第6条に定める発行可能株式総数を従来の4,000万株から1億2,000万株へ変更することも決定した。これにより、株式分割後の増加株式数への対応を可能とする。定款変更の効力発生日も2026年9月1日である。

さらに、株主優待制度についても拡充が実施される。株式分割と合わせて株式への投資意欲を喚起し、長期的な株主の保有を促進する観点から、従来の株主優待セールの案内に加え、保有株式数及び保有期間に応じて同社商品の購入に利用できる「SANYO MEMBERSHIP(SMS)」ポイントの進呈を導入することが決まった。具体的には株式分割後300株以上保有する株主を対象に優待セール案内が継続されるほか、600株以上からSMSポイント(2,500pt以上、保有期間に応じ最大45,000pt)を付与する新たな優待構成が設定されている。変更適用は2026年8月31日を基準日とする株主名簿に記載または記録された株主について行う。《NH》