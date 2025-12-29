日経平均は59円安でスタート、キオクシアHDやソフトバンクGなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50691.22;-59.17TOPIX;3422.00;-1.06

[寄り付き概況]

12月29日の日経平均は前営業日比59.17円安の50691.22円と反落でスタート。26日の米国株式市場でダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円安の50695円。本日の日経平均はやや売りが先行。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られる。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋っている。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、JT＜2914＞、すかいらーくHD＜3197＞、レーザーテック＜6920＞、ファーストリテ＜9983＞、川崎重工＜7012＞などが下落している反面、フジクラ＜5803＞、住友鉱山＜5713＞などが上昇。業種別では、ゴム製品、情報通信、その他製品などが下落率上位で推移。《CS》