アドバンテス、アイカ工◆今日のフィスコ注目銘柄◆

アドバンテス＜6857＞

10月30日につけた23675円をピークに調整が続いているが、直近では横ばいで推移する25日線水準での底堅さがみられている。週間形状では上向きで推移する13週線が支持線として機能しており、リバウンド狙いのスタンスに向かわせよう。一目均衡表では雲上限での攻防をみせており、遅行スパンは11月20日の戻り高値を通過してくることで、いったん上方シグナルを発生させてくる。



アイカ工＜4206＞

インドでメラミン化粧板等の製造販売を行っているStylam社を連結子会社とするべく、発行済株式総数の合計54.11％を保有する創業家株主との間での株式譲渡契約の締結及びそれに基づく株式の取得、並びに、インドの公開買付規則の規定に基づき発行済株式に対する公開買付けするこを決議した。同社は国内建設市場の変動に左右されない強靭で持続的な成長基盤の確立を経営の最重要課題と位置付け、海外事業の拡大を積極的に推進している。《CS》