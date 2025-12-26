関連記事
中西製作所 組織変更、取締役・執行役員の担当変更及び社員の人事異動
中西製作所＜5941＞は25日、2026年4月1日付で実施する組織変更の詳細を発表した。
営業本部体制の見直しや複数部署の統合・改編など、全社的な再編が実施される予定となっている。
具体的には、営業本部内に「本部統括」と「支店統括」を新設し、従来の「営業統括」および支店・営業所の東西ブロック制を廃止する。また、営業推進部と営業企画部を統合し「営業戦略部」を新設。フードシステム部とフードテック事業部を統合し「フードクリエーション事業部」として再編するほか、フードシステム部炊飯調理研究課は生産本部の研究開発部へ移管される。
さらに、奈良工場と群馬工場の品質保証部を統合し、生産本部長直下の「品質保証部」として一本化されるほか、管理部では総務課と管理課を統合し、人事課は廃止の上、社長直下に「人事部」を新設する。また、「マクドナルド部」は「マクドナルド事業部」、「メンテナンス事業部」は「メンテナンス部」へと、それぞれ名称変更される予定。
あわせて取締役、新役員の担当変更や社員の人事異動も実施する。《NH》
