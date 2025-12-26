フィットクルー、ピラティス事業譲受へ基本合意、4ブランド11店舗を対象

■Ascendersのピラティス事業譲受で領域拡大

フィットクルー<469A>(東証グロース)は12月25日、Ascendersが展開するピラティス事業の譲受に向け、基本合意書を締結することを発表した。12月26日付で基本合意書を締結する。女性専用パーソナルトレーニングジム「UNDEUX SUPERBODY」などを9エリア47店舗展開する同社は、事業領域の拡大と中長期的な企業価値向上を目的に、新たにピラティス分野へ参入する。

譲受対象は、Ascendersが運営するグループレッスン型ピラティススタジオ運営事業で、4ブランド11店舗となる。譲受事業の経営成績は精査中だが、2025年11月期の同社売上高の10%未満、経常利益の30%未満と見込まれ、業績への影響はいずれも軽微としている。

譲受資産は建物附属設備や器具備品、賃貸借契約に伴う敷金・保証金などを予定し、負債は含まれない。譲渡価額や決済方法は未定で、確定次第開示する。取締役会決議により実行可能な一部事業譲受で、株主総会決議は不要とした。2026年11月期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

