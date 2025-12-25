*17:44JST 25日の中国本土市場概況：上海総合は7日続伸、上値の重い展開

25日の中国本土市場は7日続伸。主要指標の上海総合指数が前日比18.67ポイント（0.47％）高の3959.62ポイントで引けた。

上海株式市場は小安く始まったものの政策期待が相場心理を改善し続伸。7営業日連続の上昇となった。政策面での下支えが意識され、一部業種への買いが指数をサポートした。半面、一部材料株に利益確定売りがみられ相場の重荷となった。また、多くの海外市場がクリスマス休暇で休場となるため、積極的な買いも手控えられた。

業種別では航空機製造株の上げが目立った。中国航発航空科技（600391/SH）がストップ高の10%上昇、中国航発動力 (600893/SH）が6.5％高、陝西航天動力高科技（600343/SH）が3.5％高、中航機載系統（600372/SH）が2.9％高で引けた。

製紙株も高い。山東博匯紙業（600966/SH）と宜賓紙業（600793/SH）がそろってストップ高。山東華泰紙業（600308/SH）が5.1％高、福建省青山紙業（600103/SH）が4.6％高、牡丹江恒豊紙業（600356/SH）が3.2％高で取引を終えた。

半面、ホテル・観光株はさえない。中国旅遊集団中免（601888/SH）が3.0％安、北京首旅酒店（600258/SH）が1.0％安と軟調な展開を示した。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.78ポイント（0.71％）高の252.53ポイント、深センB株指数が5.37ポイント（0.43％）高の1261.86ポイントで終了した。《AK》