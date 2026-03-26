*06:20JST NY株式：NYダウは305.43ドル高、イラン停戦に注意深く楽観的

米国株式市場は反発。ダウ平均は305.43ドル高の46429.49ドル、ナスダックは167.94ポイント高の21929.83で取引を終了した。

原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。イラン停戦を巡り、投資家が注意深く楽観的となったほか、金利の低下も支援し、相場は終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、素材や小売りが上昇した一方、不動産管理・開発が下落。

金融サービスプラットフォーム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は15億ドル相当の追加自社株買い計画を発表し、買われた。半導体のアーム・ホールディングス（ARM）は新たな自社製チップ開発、販売計画が好感され、上昇。同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）やインテル（INTC）は3月、4月CPU値上げを顧客に報告したと日経が報じ、それぞれ上昇。航空宇宙企業ロケット・ラボ（RKLB）、衛星広域帯通信ソリューションのエコスター（STATS）は同業のスペースXが今週中にも新規株式公開（IPO）で目論見書を提出する可能性が報じられ、連れ高となった

。防衛のロッキード・マーチン（LMT）は中東戦争の中、国防省と生産4倍増で合意し上昇。ジェットブルー・エアウエイズ（JBLU）は同業者との合併を検討していると報じられ、上昇した。フラッシュメモリー半導体マイクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグルが発表した

TurboQuantがメモリーの節約につながるとの見方に、それぞれ下落。



ホワイトハウスはトランプ大統領が5月14日、15日中国を訪問する計画を明らかにした。



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