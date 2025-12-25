関連記事
GMOメディア 「キレイパスコネクト byGMO」がクラウド型日医標準レセプトソフト「WebORCA」と連携
GMOメディア＜6180＞は22日、GMOインターネットグループ＜9449＞のGMOビューティーが運営する自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」が、日本医師会ORCA管理機構が提供するクラウド型日医標準レセプトソフト「WebORCA」との連携を開始したことを発表した。
「WebORCA」は、日本医師会が主導する国内標準の医事会計ソフト「ORCA」のクラウド版であり、全国の医療機関で保険請求（レセプト）業務の基盤として広く採用されているシステムである。
この保険診療基盤を「キレイパスコネクト byGMO」と連携させることにより、これまで別々のシステムで管理されていた自由診療と保険診療の患者情報・診療データを「キレイパスコネクト byGMO」上で統合的に管理できるようになる。これにより、クリニックにおける事務作業の削減、診療フローの高速化、入力ミスの防止など、業務効率の大幅な向上を実現する。
「キレイパスコネクト byGMO」を利用することで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができる。また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートする。《NH》
