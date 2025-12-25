*11:57JST シンバイオ製薬---ポリオーマウイルス感染症の治療に関し、ペンシルベニア州立大学から独占的権利取得

シンバイオ製薬＜4582＞は24日、IV BCV（ブリンシドホビル注射剤）に関して、ペンシルベニア州立大学医学部との共同研究の対象であるポリオーマウイルス感染症治療薬開発について、グローバルの独占的事業化を目的としてペンシルベニア州立大学とライセンス契約を締結したことを発表した。

同社は当該特許出願に基づくIV BCVの開発・商業化についてグローバルの独占的権利を有することになり、一日も早い事業化に向けて展開する。なお、当該特許出願の特許協力条約（PCT）に基づく国際出願を既に完了している。

同社は2019年9月にBCVのグローバルライセンスを取得して以来、3つの治療領域において、そのポテンシャルを掘り起こすことを目的として研究機関と共同研究を進めてきた。現在、対象疾患領域として、第1の柱である造血幹細胞移植後のウイルス感染症領域をはじめ、第2の柱として血液がん・固形がん領域、第3の柱として脳神経変性疾患領域の3治療領域を中心に経営資源を集中して開発を進め、グローバルに事業展開をすることによりBCVの事業価値の最大化を目指す。《NH》