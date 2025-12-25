関連記事
ピーバンドットコム タイ王国での事業拡大に向け、CoreStaff (Thailand)と再販売契約を締結
記事提供元：フィスコ
*10:58JST ピーバンドットコム---タイ王国での事業拡大に向け、CoreStaff (Thailand)と再販売契約を締結
ピーバンドットコム＜3559＞は22日、タイ王国での事業拡大に向け、日本の半導体・電子部品商社コアスタッフのタイ現地法人であるCoreStaff（Thailand）との再販売契約締結を発表した。この契約により、同社が提供するオンライン基板ECの仕組みに、CoreStaff（Thailand）の営業網・与信管理・物流体制を組み合わせ、現地での顧客接点を拡大し、継続的な取引獲得を強化する。
今回の連携により、顧客利便性の大幅向上や新規顧客獲得の拡大、継続的な取引の創出などが期待できる。
同社は北米・ASEANを起点に、グローバルでの基板ECプラットフォーム展開を本格化している。今後も、成長著しいハードウェア開発市場へのサービス拡充を進める。「設計から製造・実装までをすべてWebで完結できる世界」を海外でも展開し、「待たないものづくり」という新しい開発スタイルをASEAN地域から発信する。《NH》
スポンサードリンク