ナイガイ、投資有価証券売却で特別利益1億3100万円を計上

■資産効率化の一環、2026年1月期連結決算に反映

ナイガイ<8013>(東証スタンダード)は12月24日、保有する投資有価証券の一部売却に伴い、投資有価証券売却益(特別利益)を計上すると発表した。2025年10月31日付の取締役会で売却を決議しており、保有資産の効率化および財務体質の強化を目的とする。対象は同社が保有する上場有価証券1銘柄である。

売却益は1億3100万円で、発生年月日は12月24日とした。同売却益は2026年1月期の連結決算において特別利益として計上する予定である。通期連結業績予想については、第4四半期の進捗を見極めた上で、修正が必要となった場合には速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

