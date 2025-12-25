ヤマダホールディングス、生成AIスタートアップTechSuiteに5億円出資、DX深化へ

■第三者割当増資引き受けと業務提携でビッグデータ活用モデルを推進

ヤマダホールディングス<9831>(東証プライム)は12月24日、生成AI関連事業を手がけるTechSuiteとの資本業務提携を発表した。TechSuiteが実施する第三者割当増資を引き受けるとともに、業務面での協業を進める。本件は適時開示基準には該当しないため、任意開示としている。

TechSuiteは2021年9月設立のスタートアップで、生成AIとビッグデータを活用したDXコンサルティングや、記事作成サービス「バクヤスAI記事代行」、採用支援の「AIスカウトくん」などを展開している。これまでヤマダホールディングス本社への常駐支援を通じて協業実績を積み、デンキセグメントでは同サービス導入による業務効率化や販促高度化を進めてきた。

同社は「くらしまるごと」戦略のもと、「LIFE SELECT」と「住」を起点としたグループシナジー拡大を推進しており、本提携によりビッグデータ活用モデルの深化、生成AI活用推進、人材育成とノウハウ共有を図る。資本面では総額5億円の第三者割当増資を引き受け、12月30日に払込予定とする。業績への影響は軽微としつつ、中長期的な企業価値向上につながるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

