*18:41JST 24日の香港市場概況：ハンセン指数は小反発、クリスマス休暇を控えて様子見ムード

半日取引となった24日の香港市場は小反発。主要89銘柄で構成されるハンセン指数が前日比44.79ポイント（0.17％）高の25818.93ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が1.29ポイント（0.01％）高の8915.12ポイントで引けた。

金融株の一角が買われ、指数を下支えした。半面、クリスマス休暇を控え様子見姿勢が強く、売買は低調だった。半日取引となる中、本土系マネーの売りが上値を抑え、市場では積極的なリスク選好は広がらなかった。なお、香港市場は25日から26日は休場となる。

ハンセン指数の構成銘柄では、金融や資源関連には買いが入った。エイチエスビーシー（00005/HK）は1.2％高、パワーアセッツ（00006/HK）は1.8％高と金融株の一角が上昇した。また、資源セクターも買われた。中国宏橋（01378/HK）は2.3％高、紫金鉱業（02899/HK）は1.0％高と資源株も堅調だった。

半面、不動産や消費関連に売りが目立った。恒隆地産（00101/HK）は0.9％安、恒基地産（00012/HK）は0.3％安、華潤置地（01109/HK）は0.4％安となった。蒙牛乳業（02319/HK）は1.3％安、李寧（02331/HK）は1.3％安と消費株も軟調だった。クリスマス休暇前で取引が半日に限られ、本土系資金の売りが重荷となり、持ち高調整の動きが強まったことが背景にある。

中国本土市場は6日続伸。主要指標の上海総合指数は前日比20.97ポイント（0.53％）高の3940.95ポイントで引けた。《AK》