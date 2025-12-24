*18:35JST 24日の中国本土市場概況：上海総合は6日続伸、ハイテク株の上昇で約1カ月ぶりの高水準

24日の中国本土市場は6日続伸。主要指標の上海総合指数は前日比20.97ポイント（0.53％）高の3940.95ポイントで引けた。

上海総合指数はこの日、約1カ月ぶりの高値水準まで上昇した。米国の関税政策を巡る警戒感が和らぎ、外部環境への不透明感が後退した。一方、年末を前に持ち高調整の売りが一部で出て、積極的な買いは限定された。中国当局による景気下支え策への期待は根強く、市場心理は改善基調を維持した。

業種別では、ハイテク関連が指数の上昇をけん引。広東生益科技（600183/SH）や環旭電子（601231/SH）、江蘇永鼎（600105/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇。中電科芯片技術（600877/SH）が6.4％高、深セン市景旺電子（603228/SH）が6.3％高で引けた。

防衛関連も買われた。中国衛星（600118/SH）が10.0％高、航天時代電子（600879/SH）が5.4％高、中航瀋飛（600760/SH）が3.0％高で取引を終えた。

半面、銀行株は売られた。交通銀行（601328/SH）が1.1％安、中国郵政儲蓄銀行（601658/SH）が0.9％安、中信銀行（601998/SH）が0.7％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.58ポイント（0.63％）高の250.75ポイント、深センB株指数が0.75ポイント（0.06％）安の1256.49ポイントで終了した。《AK》