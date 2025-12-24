*17:04JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は小幅に戻す

24日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、朝方に156円28銭を付けた後は下落基調に。日本政府が円安牽制のトーンを強めたことから、円買いで155円55銭まで下落。ただ、午後はドルが買い戻され小幅に戻した。

・ユ-ロ・円は184円27銭から183円56銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1807ドルから1.1786ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,475.48円、高値50,636.95円、安値50,323.92円、終値50,344.10円(前日比68.77円安)

・17時時点：ドル・円155円70-80銭、ユ-ロ・円183円60-70銭

【要人発言】

中国外務省

「米国の関税措置を非難し、中国への抑圧を拒否」

「米国が半導体関税を続けるなら対抗措置」

「米国に対し、半導体関税に関する誤ったやり方を正すよう要求」

「米国の半導体関税は世界のサプライチェーンの安定を損なう」

・日銀金融政策決定会合議事要旨（10月開催分）

「米関税政策の日本経済への影響、想定より小さく不透明感は後退」（多くの委員）

「成長ペースの伸び悩みもそれほど大きくない」（一人の委員）

「予想物価上昇率について、緩やかに上昇しているとの見方で一致」

「賃上げ、来春には目標達成と判断できる公算が大きい」（ある委員）

「経済・物価情勢の改善に応じて金融緩和の度合い調整、長い目でみて安定実現」（何人かの委員）

「適切な情報発信を継続しタイミングを逃さずに利上げを行うべき」（ある委員）

【経済指標】

・特になし《TY》