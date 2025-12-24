*16:02JST RIZAPグループ--- SOMPOと協業し実証プロジェクト開始、SOMPO本社ビルにchocoZAP開設

RIZAPグループ＜2928＞は23日、SOMPOホールディングス＜8630＞と共同で、社員約11,000人を対象とした健康実証研究プロジェクト「SOMPOチョコ活！」を2026年1月1日より開始すると発表した。

本プロジェクトは、「運動機会の提供」と「科学的知見を生かした運動習慣形成の支援」を両輪とし、SOMPOグループ全体で取り組む大規模な健康増進プロジェクトで、社員の健康を増進するとともに、プレゼンティーイズムやエンゲージメント改善の効果を検証することを目的とする。

具体的には、RIZAPが展開するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」の法人会員サービスを活用し、全国のchocoZAPを自己負担なく利用可能とするとともに、損保ジャパン本社ビル内に社員専用のchocoZAP店舗を2026年1月頃に開設する予定である。取り組みでは、参加者の活動データやアンケートを組み合わせ、運動習慣に関わる要因を幅広く結果分析し、その結果をもとに、健康行動をさらに促進するよう科学的知見を用いて運動習慣の形成を推進するとともに、プレゼンティーイズムやエンゲージメントの改善効果を検証する。また、ＳＯＭＰＯホールディングスのグループ会社であるＳＯＭＰＯインスティチュート・プラス株式会社とＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社も分析に参画し、国内最大級規模の概念実証(PoC)として展開される。《NH》