*12:23JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・ドル安で

24日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円28銭から155円55銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは一時1.18ドル台に浮上した。ただ、日経平均株価の堅調による円売りで、主要通貨は下げ渋り。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円28銭、ユ-ロ・円は183円62銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1790ドルから1.1807ドル。

【要人発言】

・日銀金融政策決定会合議事要旨（10月開催分）

「米関税政策の日本経済への影響、想定より小さく不透明感は後退」（多くの委員）

「成長ペースの伸び悩みもそれほど大きくない」（一人の委員）

「予想物価上昇率について、緩やかに上昇しているとの見方で一致」

「賃上げ、来春には目標達成と判断できる公算が大きい」（ある委員）

「経済・物価情勢の改善に応じて金融緩和の度合い調整、長い目でみて安定実現」（何人かの委員）

「適切な情報発信を継続しタイミングを逃さずに利上げを行うべき」（ある委員）《TY》