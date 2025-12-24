*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 トーイン、AIストーム、放電精密など

銘柄名<コード23日終値⇒前日比

豊田合成＜7282＞ 4011 -102

22日にかけて一段高で利食い売り優勢。

ZOZO＜3092＞ 1310 -23.5

特に新規材料もなく需給要因か。

アイシン＜7259＞ 2957.5 -80.5

トヨタ系部品の一角で下げ目立つ展開。

日本マイクロニクス＜6871＞ 6840 -80

半導体関連は総じて伸び悩みの動きとなり。

SBI新生銀行＜8303＞ 1681 -40

目先の上値到達感から短期資金の手仕舞い売り優勢か。

アドバンテスト＜6857＞ 19675 -375

半導体関連の上値の重い動きに押され。

三井金属＜5706＞ 18110 -335

AI関連の一角として22日は大幅高。

ソシオネクスト＜6526＞ 2187 -6.5

半導体関連軟化で戻り売りが優勢。

マツダ＜7261＞ 1225 -37

ドル・円相場のピークアウトを意識で。

トーイン＜7923＞ 1020 +150

企業支援総合研究所がTOBを実施。

津田駒＜6217＞ 468 -33

熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。

AIストーム＜3719＞ 230 +26

希薄化を懸念した売りにも一巡感か。

シリウスビジョン＜6276＞ 340 +19

300円レベルでの底堅さも意識されてリバウンドへ。

放電精密＜6469＞ 2646 +228

防衛関連分野の拡大期待が続くか。

プライム・ストラテジー＜5250＞ 1206 -249

今後はTOB抽選漏れの売り圧力が警戒され。

VIS＜130A＞ 510 +80

核酸医薬品の物質特許出願。

Waqoo＜4937＞ 1427 +18

血液由来加工サービス「PDF-FD」の新しい技術を開発し特許出願。

yutori＜5892＞ 2530 -145

アカツキ＜3932＞など3社と資本業務提携を発表し22日急騰。

JDSC＜4418＞ 1200 +13

26年6月期経常利益と純利益予想を上方修正。上値は限定的。

グランディーズ<3261> 741 -150

22日ストップ安の売り地合い継続。

Defコン<4833> 80 +22

ビットポイントジャパンおよび世界最大級のステーキングインフラプロバイダーであるP2P.orgと連携しイーサリアム（ETH）の資産運用体制を強化と発表。

AppBank<6177> 135 -13

22日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り優勢誘う。

LOIVE<352A> 866 +15

レオス・キャピタルワークスが大量保有。

アクリート<4395> 1323 -90

米Forward Edge-AIと合弁会社設立で22日買われる。

ポート<7047> 2194 +131

系統用蓄電所事業が26年3月期から黒字転換見通し。《CS》