関連記事
前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、三井E＆S、東洋エンジニアリングなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、三井E＆S、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
共和電＜6853＞ 752 +22
発行済株式数の4.7％上限の自社株買い発表。
青山財＜8929＞ 1518 +49
26年12月期の営業利益計画は25年12月期を上回り26年12月期も増配を行う予定。
象印マホービン＜7965＞ 1647 +38
25年11月期業績見込みを上方修正。
fonfun＜2323＞ 873 +53
米国決済大手SquareのPOSとデータ連携開始。
紙パル商＜8032＞ 830 +15
26年3月期純利益予想を上方修正。
海帆＜3133＞ 458 +39
ネパール水力発電事業の再開。
GMOインターネット＜4784＞ 830 +94
先週末からは乱高下の動き。
東邦亜鉛＜5707＞ 908 +68
株価上昇でプライム上場維持期待も。
FPG＜7148＞ 1774 +76
税制改正大綱の影響を懸念して前日は大幅安も。
三井E＆S＜7003＞ 5870 +446
丸三証券では目標株価を引き上げ。
日本駐車場開発＜2353＞ 263 +14
東海東京証券では新規に買い推奨。
ミガロHD＜5535＞ 380 +22
25日線突破による買い妙味も。
カプコン＜9697＞ 3613 +150
東海東京証券では投資判断を格上げ。
SANKYO＜6417＞ 2575 +107.5
新台の業績寄与期待で押し目買い。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2605 +230
レアアース関連として根強い人気続く。
ANYCOLOR＜5032＞ 5030 +255
決算マイナス視の動きも一巡し見直しの動き強まる。
エクシオグループ＜1951＞ 2593.5 +114
みずほ証券では投資判断を格上げ。
CIJ＜4826＞ 530 +12
25日線レベルが下値支持線に。
日本シイエムケイ＜6958＞ 534 +29
fundnoteの株式買い増しが伝わる。
ADワークスグループ＜2982＞ 417 +17
連日の大幅下落で押し目買いも優勢に。
ラウンドワン<4680> 1124.5 +40
緩やかなリバウンド基調が続く格好に。
しまむら<8227> 10170 -380
9-11月期は増益率拡大もプラスサプライズは乏しく。
キオクシアHD<285A> 9952 -173
22日に大幅高の半導体関連には戻り売りも。
住友電気工業<5802> 6608 -153
22日大幅上昇したAI関連の一角にも戻り売りが優勢。
ジェイテクト<6473> 1728 -44
円安一服背景に高値圏で利食い優勢。《CS》
スポンサードリンク