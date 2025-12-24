*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、三井E＆S、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

共和電＜6853＞ 752 +22

発行済株式数の4.7％上限の自社株買い発表。

青山財＜8929＞ 1518 +49

26年12月期の営業利益計画は25年12月期を上回り26年12月期も増配を行う予定。

象印マホービン＜7965＞ 1647 +38

25年11月期業績見込みを上方修正。

fonfun＜2323＞ 873 +53

米国決済大手SquareのPOSとデータ連携開始。

紙パル商＜8032＞ 830 +15

26年3月期純利益予想を上方修正。

海帆＜3133＞ 458 +39

ネパール水力発電事業の再開。

GMOインターネット＜4784＞ 830 +94

先週末からは乱高下の動き。

東邦亜鉛＜5707＞ 908 +68

株価上昇でプライム上場維持期待も。

FPG＜7148＞ 1774 +76

税制改正大綱の影響を懸念して前日は大幅安も。

三井E＆S＜7003＞ 5870 +446

丸三証券では目標株価を引き上げ。

日本駐車場開発＜2353＞ 263 +14

東海東京証券では新規に買い推奨。

ミガロHD＜5535＞ 380 +22

25日線突破による買い妙味も。

カプコン＜9697＞ 3613 +150

東海東京証券では投資判断を格上げ。

SANKYO＜6417＞ 2575 +107.5

新台の業績寄与期待で押し目買い。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2605 +230

レアアース関連として根強い人気続く。

ANYCOLOR＜5032＞ 5030 +255

決算マイナス視の動きも一巡し見直しの動き強まる。

エクシオグループ＜1951＞ 2593.5 +114

みずほ証券では投資判断を格上げ。

CIJ＜4826＞ 530 +12

25日線レベルが下値支持線に。

日本シイエムケイ＜6958＞ 534 +29

fundnoteの株式買い増しが伝わる。

ADワークスグループ＜2982＞ 417 +17

連日の大幅下落で押し目買いも優勢に。

ラウンドワン<4680> 1124.5 +40

緩やかなリバウンド基調が続く格好に。

しまむら<8227> 10170 -380

9-11月期は増益率拡大もプラスサプライズは乏しく。

キオクシアHD<285A> 9952 -173

22日に大幅高の半導体関連には戻り売りも。

住友電気工業<5802> 6608 -153

22日大幅上昇したAI関連の一角にも戻り売りが優勢。

ジェイテクト<6473> 1728 -44

円安一服背景に高値圏で利食い優勢。《CS》