*18:37JST 23日の中国本土市場概況：上海総合は5日続伸、世界的な年末商いの薄さで上値重い

23日の中国本土市場は5日続伸。主要指標の上海総合指数が前日比2.62ポイント（0.07％）高の3919.98ポイントで引けた。

当局の政策期待や主要国株価の地合い改善を受け5日続伸となった。上海総合指数が前日比僅かに上昇したものの、引けにかけて伸び悩んだ。景気刺激や当局の支援観測が買いを支えた半面、世界的な年末商いの薄さとリスク回避の動きが上値を抑制した。投資家心理は政策期待と年末要因で方向感に乏しく、終盤は小幅なもみ合いで推移した。

業種別では、資源・素材が高い。山東黄金（600547/SH）が6.9％高、廈門タングステン業（600549/SH）が4.0％高、馬鞍山鋼鉄（600808/SH）が5.6％高、華新建材集団（600801/SH）が2.7％高で引けた。また、中国石油天然気（601857/SH）も1.7％高で引けた。

ほかに、銀行・保険株も買われた。上海浦東発展銀行（600000/SH）が1.6％高、中信銀行（601998/SH）が1.1％高、新華人寿保険（601336/SH）が1.6％高となった。



一方、自動車セクターが安い。重慶千里科技（601777/SH）が3.0％安、広州汽車集団（601238/SH）が1.9％安、遼寧曙光汽車集団（600303/SH）が2.7％安で取引を終了した。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.94ポイント（0.38％）高の249.17ポイント、深センB株指数が7.05ポイント（0.56％）安の1257.24ポイントで終了した。《AK》