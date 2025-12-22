*15:33JST GameWith---子会社がma+chiiiを運営するSpielPlatz株式会社とスポンサー契約を締結

GameWith＜6552＞は17日、子会社であるDetonatioN FocusMe（DFM）が、eスポーツ施設「ma+chiii」を運営するSpielPlatzとスポンサー契約を締結したことを発表した。この契約は、両者のこれまでの取り組みを通じて、eスポーツと教育をつなぐ可能性を双方で実感したことから、両者がより継続的かつ発展的な企画を共同で行う枠組みを構築するものだ。

「ma+chiii」は東京都中央区茅場町に位置し、ブートキャンプや大会参加、イベント開催のほか一般のグループ貸しにも対応するeスポーツ施設であり、eスポーツと教育を繋ぐ独自コンテンツを展開している。DFMはこれまでこの施設でフォートナイト部門による勉強会や格闘ゲーム部門のトークイベントなど複数の企画に協力し、両者でeスポーツを通じた人材育成と若年層向け教育イベントの実施可能性を実感してきた。スポンサー契約により、こうした協働はより一層加速される見込みである。《NH》