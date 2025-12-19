ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～サイボウズ、アクアラインなどがランクイン

2025年12月19日 09:45

出来高変化率ランキング（9時台）～サイボウズ、アクアラインなどがランクイン
サイボウズ＜4776＞がランクイン、26年12月期営業利益は今期予想比16.2％増予想サイボウズ＜4776＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年12月期業績と配当予想を発表している。営業利益は105.14億円予想。25年12月期予想比16.2％増となる。クラウド関連事業の堅調な売上増加を踏まえ、次期も引き続き将来の収益力を高めるための積極的な投資を行う計画。26年12月期配当は50円の予定。25年12月期は40円の予定。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月19日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜206A＞ PRISMBio　 2954700 　67085.2　 229.02% -0.0534%
＜6224＞ JRC　　　　　　　140500 　58657.68　 154.84% 0.0216%
＜4847＞ インテリW　　　　　136800 　36233.58　 127.26% 0%
＜408A＞ iSベストAI　　　1187330 　87023.702　 97.53% 0.0168%
＜7952＞ 河合楽　　　　　　　36300 　36090.44　 92.94% 0.0576%
＜8570＞ イオンFS　　　　　765700 　643498.35　 71.25% 0.0669%
＜1662＞ 石油資源　　　　　　2927200 　2448896.52　 45.56% 0.0393%
＜6018＞ 阪神燃　　　　　　　10900 　29658.3　 26.49% 0.0084%
＜9337＞ トリドリ　　　　　　11200 　27295.2　 24.85% 0.0195%
＜3905＞ データSEC　　　　729800 　1405518.46　 22.4% 0.0761%
＜9286＞ エネクスインフラ　　2505 　103572.48　 19.25% 0%
＜1979＞ 大気社　　　　　　　155100 　422889.4　 14.42% 0.0242%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　758000 　505176.78　 13.42% -0.0802%
＜6803＞ ティアック　　　　　734500 　75697.54　 5.9% -0.0421%
＜2153＞ イージェイHD　　　44200 　66517.16　 3.68% 0%
＜5821＞ 平河ヒューテ　　　　68300 　181063.64　 -2.2% 0.0079%
＜2418＞ ツカダGHD　　　　159000 　94860.1　 -2.35% 0%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　315970 　114561.749　 -2.83% -0.0042%
＜4293＞ セプテーニHD　　　271200 　115201.48　 -3.24% 0%
<4246> DNC　　　　　　　87000 　71010.38　 -3.58% 0.0051%
<1660> MXS高利J　　　　4486 　53358.569　 -4.03% 0.0012%
<6173> アクアライン　　　　419000 　150257.06　 -5.35% 0.2171%
<8537> 大光銀　　　　　　　39000 　76513.94　 -7.79% 0.0051%
<1968> 太平電　　　　　　　98400 　247404.48　 -8.78% -0.005%
<6089> ウィルG　　　　　　35900 　44808.54　 -10.25% 0.0035%
＜4776＞ サイボウズ　　　　　271400 　965126.82　 -12.31% 0.0392%
<3902> MDV　　　　　　　987100 　1605654.92　 -13.58% 0%
<3679> じげん　　　　　　　184500 　119817.76　 -14.82% 0%
<9310> トランシィ　　　　　44600 　63292.76　 -16.24% -0.0035%
<155A> 情報戦略　　　　　　95400 　162380.46　 -16.88% 0.048%


