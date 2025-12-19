関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～サイボウズ、アクアラインなどがランクイン
サイボウズ＜4776＞がランクイン、26年12月期営業利益は今期予想比16.2％増予想サイボウズ＜4776＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年12月期業績と配当予想を発表している。営業利益は105.14億円予想。25年12月期予想比16.2％増となる。クラウド関連事業の堅調な売上増加を踏まえ、次期も引き続き将来の収益力を高めるための積極的な投資を行う計画。26年12月期配当は50円の予定。25年12月期は40円の予定。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜206A＞ PRISMBio 2954700 67085.2 229.02% -0.0534%
＜6224＞ JRC 140500 58657.68 154.84% 0.0216%
＜4847＞ インテリW 136800 36233.58 127.26% 0%
＜408A＞ iSベストAI 1187330 87023.702 97.53% 0.0168%
＜7952＞ 河合楽 36300 36090.44 92.94% 0.0576%
＜8570＞ イオンFS 765700 643498.35 71.25% 0.0669%
＜1662＞ 石油資源 2927200 2448896.52 45.56% 0.0393%
＜6018＞ 阪神燃 10900 29658.3 26.49% 0.0084%
＜9337＞ トリドリ 11200 27295.2 24.85% 0.0195%
＜3905＞ データSEC 729800 1405518.46 22.4% 0.0761%
＜9286＞ エネクスインフラ 2505 103572.48 19.25% 0%
＜1979＞ 大気社 155100 422889.4 14.42% 0.0242%
＜4565＞ ネクセラファーマ 758000 505176.78 13.42% -0.0802%
＜6803＞ ティアック 734500 75697.54 5.9% -0.0421%
＜2153＞ イージェイHD 44200 66517.16 3.68% 0%
＜5821＞ 平河ヒューテ 68300 181063.64 -2.2% 0.0079%
＜2418＞ ツカダGHD 159000 94860.1 -2.35% 0%
＜2013＞ 米高配当 315970 114561.749 -2.83% -0.0042%
＜4293＞ セプテーニHD 271200 115201.48 -3.24% 0%
<4246> DNC 87000 71010.38 -3.58% 0.0051%
<1660> MXS高利J 4486 53358.569 -4.03% 0.0012%
<6173> アクアライン 419000 150257.06 -5.35% 0.2171%
<8537> 大光銀 39000 76513.94 -7.79% 0.0051%
<1968> 太平電 98400 247404.48 -8.78% -0.005%
<6089> ウィルG 35900 44808.54 -10.25% 0.0035%
＜4776＞ サイボウズ 271400 965126.82 -12.31% 0.0392%
<3902> MDV 987100 1605654.92 -13.58% 0%
<3679> じげん 184500 119817.76 -14.82% 0%
<9310> トランシィ 44600 63292.76 -16.24% -0.0035%
<155A> 情報戦略 95400 162380.46 -16.88% 0.048%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
