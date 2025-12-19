関連記事
*09:03JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比150円高の49300円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.55円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自＜7203＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比150円高の49300円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04ポイント高の23006.36で取引を終了した。11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移し、終了。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円29銭まで下落し、155円62銭で引けた。米11月消費者物価指数（CPI）総合、コア指数とも予想外に鈍化し来年の利下げ観測が強まり、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇し、1.1725ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定したほか、利上げや利下げの議論がかく、利下げサイクル終了観測が浮上し、ユーロ買いが強まった。その後、政策当局者は利下げの選択肢を除外する意向はないとの関係筋の話が伝えられ上昇が一段落した。
18日のNY原油先物2月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.19ドル（＋0.34％）の56.00ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1167 96.5 9.01
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.83 4614 129 2.88
8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8089 225 2.86
6857 (ATEYY) アドバンテスト 123.40 19195 390 2.07
6752 (PCRHY) パナソニック 12.89 2005 34 1.73
「ADR下落率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1392 -67 -4.59
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8555 -294 -3.32
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.36 1300 -42 -3.13
9503 (KAEPY) 関西電力 7.83 2436 -38 -1.54
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.87 893 -13.9 -1.53
■そのたADR（18日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.18 1.94 3363 0
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.59 0.05 2425 -4
8035 (TOELY) 東京エレク 98.50 0.95 30643 33
3
6758 (SONY.N) ソニー 25.91 -0.05 4030 -2
6
9432 (NTTYY) NTT 25.13 0.40 156 -0.7
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.32 0.29 3627 -
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.24 4894 8
2
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.20 0.10 56309 -8
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.51 1.55 16336 211
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.41 0.30 4794
6
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 120.56 -0.45 9377 7
4
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.04 0.22 4936 24
8031 (MITSY) 三井物産 575.45 3.62 4476
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8555 -294
4568 (DSNKY) 第一三共 21.56 -0.55 3354 1
3
9433 (KDDIY) KDDI 17.38 0.16 2703 -9
7974 (NTDOY) 任天堂 17.59 -0.06 10944 -4
1
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.89 0.57 5894 -5
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.01 -0.34 1556 1
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.53 -0.03 5765 -
7
6902 (DNZOY) デンソー 13.62 0.20 2119 -7.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.50 0.34 8244 5
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.32 0.32 2850 -4.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.26 0.03 5646 46
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.64 0.21 19662 2
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.83 0.36 4614 12
9
7741 (HOCPY) HOYA 152.93 1.07 23788 153
6503 (MIELY) 三菱電機 58.51 -0.09 4551 1
8
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.15 0.04 3158 -
1
7751 (CAJPY) キヤノン 30.03 0.26 4671
6
6273 (SMCAY) SMC 17.39 0.29 54100 120
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.00 0.00 2022 -2.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 28.80 0.20 44798 61
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.35 0.31 2232 -11.5
8053 (SSUMY) 住友商事 34.26 0.23 5329 1
8
6702 (FJTSY) 富士通 27.10 0.35 4215 1
3
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.14 2.54 17754 2
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.06 0.17 7174 1
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 0.00 1596 -11.
5
8002 (MARUY) 丸紅 273.72 -2.07 4258 1
8
6723 (RNECY) ルネサス 6.51 -0.03 2025 1
0
6954 (FANUY) ファナック 18.35 -0.11 5709 3
6
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.06 0.24 3743 6
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 -0.10 1773 -6.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.98 0.65 4974 -1
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.87 -0.01 3382
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.16 0.07 1966 -2
5
6857 (ATEYY) アドバンテスト 123.40 2.90 19195 39
0
4543 (TRUMY) テルモ 15.01 0.32 2335 -
5
8591 (IX.N) オリックス 28.92 0.52 4499 3
1
（時価総額上位50位、1ドル155.55円換算）《AN》
