ココナラ、出品者支援サービスを刷新、『セラーサクセス』を1月13日提供開始

■売上データ可視化とコミュニティ機能で「売れる」仕組みを構築

ココナラ<4176>(東証グロース)は12月18日、出品者支援サービスを刷新し、オールインワンサービス『セラーサクセス』の提供を2026年1月13日から開始すると発表した。2025年7月に開始した『セラーサポート』を進化させ、出品者の活動データを可視化する分析機能や、ノウハウ共有を促すコミュニティ機能を強化した点が特徴である。フリーランスの継続的な案件受注と収入安定化を支援する狙いだ。

背景には、フリーランスを取り巻く就業環境の不安定さがある。同社によると、会員登録数500万人、スキル登録者120万人超を抱える同社プラットフォームでは、実績づくりの第一歩として利用される一方、単月契約にとどまる案件も多い。厚生労働省の令和5年度調査では、契約期間が1か月未満の案件が39.5%を占め、安定的な収入確保が課題となっている。こうした状況を受け、同社は「より売れる」ための支援策を拡充してきた。

『セラーサクセス』では、サービスページの表示回数や訪問者の年代・性別などを多角的に分析し、真のターゲット層を明確化する。出品者は客観的データに基づくPDCAを回し、成果につながる改善を継続できるという。料金はベーシック月額2,480円、アドバンス月額4,980円。同社は開始から約1年で新規会員1,700人の獲得を目指し、出品者の持続的成長を後押しする方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

