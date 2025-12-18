*17:20JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約298円分押し下げ

18日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり114銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日17日の米国株式市場は下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は反落して取引を開始した。前場序盤は米国市場でのテクノロジー株安を背景に売りが先行したほか、特に輸出関連株を中心に値を崩す場面がみられた。前場の取引では目立った買い材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合を控えた様子見姿勢も散見された。

大引けの日経平均は前日比510.78円安の49001.50円となった。東証プライム市場の売買高は20億9342万株、売買代金は5兆1092億円、業種別ではパルプ・紙、水産・農林業、空運業が値上がり率上位、非鉄金属、電気機器、機械などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は65.3％、対して値下がり銘柄は31.2％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約172円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約21円押し上げた。同2位はベイカレント＜6532＞となり、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリHD＜9843＞、7＆iHD＜3382＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 49001.50(-510.78)

値上がり銘柄数 108(寄与度+164.02)

値下がり銘柄数 114(寄与度-674.80)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 8849 217 21.76

＜6532＞ ベイカレント 6744 274 9.16

＜9766＞ コナミG 21780 260 8.69

＜9433＞ KDDI 2712 19.5 7.82

＜4543＞ テルモ 2340 27 7.22

＜9843＞ ニトリHD 2888 69 5.77

＜3382＞ 7＆iHD 2243.5 53.5 5.36

＜9735＞ セコム 5667 66 4.41

＜2413＞ エムスリー 2089 50.5 4.05

＜2801＞ キッコーマン 1459 23.5 3.93

＜4704＞ トレンドマイクロ 7005 114 3.81

＜4063＞ 信越化 4788 19 3.18

＜8766＞ 東京海上HD 5899 63 3.16

<8267> イオン 2418 31.5 3.16

<6758> ソニーG 4056 17 2.84

<6367> ダイキン工業 19635 85 2.84

<9009> 京成電鉄 1291.5 56.5 2.83

<8058> 三菱商事 3628 28 2.81

<8252> 丸井G 3245 80 2.67

<4452> 花王 6344 79 2.64

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 18805 -645 -172.48

＜9984＞ ソフトバンクG 16125 -630 -126.35

＜8035＞ 東エレク 30310 -1010 -101.28

＜6954＞ ファナック 5673 -154 -25.74

＜9983＞ ファーストリテ 56390 -320 -25.67

＜5803＞ フジクラ 15960 -565 -18.89

＜4062＞ イビデン 11155 -505 -16.88

<6920> レーザーテック 28090 -1250 -16.71

<4568> 第一三共 3341 -121 -12.13

<6146> ディスコ 44180 -1650 -11.03

<2502> アサヒGHD 1632.5 -99 -9.93

<8015> 豊田通商 5116 -98 -9.83

<5802> 住友電気工業 6080 -241 -8.06

<7267> ホンダ 1543 -40 -8.02

<7974> 任天堂 10985 -195 -6.52

<6971> 京セラ 2196.5 -22 -5.88

<6501> 日立製作所 4812 -147 -4.91

<6506> 安川電機 4396 -140 -4.68

<6841> 横河電機 4920 -138 -4.61

<8001> 伊藤忠商事 9303 -130 -4.35《CS》