ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約298円分押し下げ

2025年12月18日 17:20

印刷

記事提供元：フィスコ

*17:20JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約298円分押し下げ
18日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり114銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日17日の米国株式市場は下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は反落して取引を開始した。前場序盤は米国市場でのテクノロジー株安を背景に売りが先行したほか、特に輸出関連株を中心に値を崩す場面がみられた。前場の取引では目立った買い材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合を控えた様子見姿勢も散見された。

大引けの日経平均は前日比510.78円安の49001.50円となった。東証プライム市場の売買高は20億9342万株、売買代金は5兆1092億円、業種別ではパルプ・紙、水産・農林業、空運業が値上がり率上位、非鉄金属、電気機器、機械などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は65.3％、対して値下がり銘柄は31.2％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約172円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約21円押し上げた。同2位はベイカレント＜6532＞となり、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリHD＜9843＞、7＆iHD＜3382＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　49001.50(-510.78)

値上がり銘柄数 108(寄与度+164.02)
値下がり銘柄数 114(寄与度-674.80)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8849　 217　 21.76
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6744　 274　 9.16
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21780　 260　 8.69
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2712　 19.5　 7.82
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2340　 27　 7.22
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2888　 69　 5.77
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2243.5　 53.5　 5.36
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5667　 66　 4.41
＜2413＞　エムスリー　　　　　　2089　 50.5　 4.05
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1459　 23.5　 3.93
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　7005　 114　 3.81
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4788　 19　 3.18
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5899　 63　 3.16
<8267>　イオン　　　　　　　　2418　 31.5　 3.16
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4056　 17　 2.84
<6367>　ダイキン工業　　　 　19635　 85　 2.84
<9009>　京成電鉄　　　　　　1291.5　 56.5　 2.83
<8058>　三菱商事　　　　　　　3628　 28　 2.81
<8252>　丸井G　　　　　　　　 3245　 80　 2.67
<4452>　花王　　　　　　　　　6344　 79　 2.64

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 18805　 -645 -172.48
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16125　 -630 -126.35
＜8035＞　東エレク　　　　　　 30310　 -1010 -101.28
＜6954＞　ファナック　　　　　　5673　 -154　-25.74
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56390　 -320　-25.67
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 15960　 -565　-18.89
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11155　 -505　-16.88
<6920>　レーザーテック　　　 28090　 -1250　-16.71
<4568>　第一三共　　　　　　　3341　 -121　-12.13
<6146>　ディスコ　　　　　　 44180　 -1650　-11.03
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1632.5　 -99　 -9.93
<8015>　豊田通商　　　　　　　5116　 -98　 -9.83
<5802>　住友電気工業　　　　　6080　 -241　 -8.06
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1543　 -40　 -8.02
<7974>　任天堂　　　　　　　 10985　 -195　 -6.52
<6971>　京セラ　　　　　　　2196.5　 -22　 -5.88
<6501>　日立製作所　　　　　　4812　 -147　 -4.91
<6506>　安川電機　　　　　　　4396　 -140　 -4.68
<6841>　横河電機　　　　　　　4920　 -138　 -4.61
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　9303　 -130　 -4.35《CS》

関連記事