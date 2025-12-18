*17:09JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近

18日の東京市場でドル・円は切り返し。日経平均株価の大幅安で円買いが先行し、155円42銭まで下げる場面もあった。その後は日本株の下げ幅縮小と米金利の下げ渋りで、持ち直す展開に。夕方にかけては上昇基調を強め、155円95銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は182円51銭から183円16銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1749ドルから1.1730ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値49,058.31円、高値49,169.79円、安値48,643.78円、終値49,001.50円(前日比510.78円安)

・17時時点：ドル・円155円80-90銭、ユ-ロ・円182円80-90銭

【要人発言】

・トランプ米大統領

「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」

「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」

「次期FRB議長は低金利政策を支持」

「新年早々に新FRB議長を発表予定」

【経済指標】

・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％）《TY》