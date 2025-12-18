*15:54JST 日経平均は反落、AI関連株を中心に下落

15日の米国株式市場は続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、終日さえない値動きとなった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

大引けの日経平均は前日510.78円安の49,001.50円となった。東証プライム市場の売買高は20億9342万株、売買代金は5兆1092億円、業種別ではパルプ・紙、水産・農林業、空運業が値上がり率上位、非鉄金属、電気機器、機械などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は65.3%、対して値下がり銘柄は31.2%となっている。

個別では、リクルートHD＜6098＞、ベイカレント＜6532＞、コナミＧ＜9766＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリＨＤ＜9843＞、７＆ｉＨＤ＜3382＞、セコム＜9735＞、エムスリー＜2413＞、キッコマン＜2801＞、トレンド＜4704＞、信越化＜4063＞、イオン＜8267＞、東京海上＜8766＞、ダイキン＜6367＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ<9983>、イビデン<4062>、レーザーテク<6920>、ＴＤＫ<6762>、任天堂<7974>、アサヒ<2502>、ディスコ<6146>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、ホンダ<7267>などの銘柄が下落。《FA》