*09:56JST ドリーム・アーツ---「カフェ・ベローチェ」「珈琲館」のC-UnitedによるSmartDB活用事例を公開

ドリーム・アーツ＜4811＞は16日、C-Unitedにおける大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」の導入効果をまとめた活用事例インタビュー記事を公開したと発表した。

C-Unitedは「カフェ・ベローチェ」「珈琲館」「カフェ・ド・クリエ」などのブランドを展開しており、2021年にシャノアールと珈琲館の経営統合により誕生し、2023年にはサッポロホールディングス＜2501＞の子会社であるポッカクリエイトと合併している。こうした経緯から、社内ワークフローシステムの統合が課題となっていた。

同社は、旧システムがローコード開発によりブラックボックス化し、3業態で統一されていない業務フローや高い改修コストなどにより運用が困難になっていた状況を踏まえ、SmartDBへのリプレイスを実施した。導入にあたっては、並列承認や合議などの複雑なワークフローの再現性、ノーコード開発の容易性、外部システムとの連携を可能にする拡張性が評価された。

導入後は、稟議の起案・承認スピードの短縮、シンプルなアプリ設計によるメンテナンス性の向上、現場部門ユーザーの当事者意識の醸成といった効果が得られたとしている。記事内では、導入からアプリ開発、社内展開までを推進した管理本部 情報システム部の担当者が語っている。《NH》