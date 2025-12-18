関連記事
前日に動いた銘柄 part1 monoAI、MDV、DOWAなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
CAP＜3965＞ 813 +18
26年9月期純利益予想を上方修正。上値は重い。
ホシザキ＜6465＞ 5322 +175
25年12月期配当予想を上方修正。
武蔵精密＜7220＞ 2565 -108
国内証券が目標株価引き下げ。
ゆうちょ銀行＜7182＞ 2038 +7
外資系証券が投資判断と目標株価を引き上げ。
サイフューズ＜4892＞ 545 -36
16日人気化するが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
monoAI＜5240＞ 316 +80
16日ストップ高の買い人気継続。
MDV＜3902＞ 1042 +400
日本生命によるTOB価格1693円にサヤ寄せ続く。
KLab＜3656＞ 389 +45
新株予約権発行の発表以降は上値追い優勢で。
DOWA＜5714＞ 6998 +461
大和証券では投資判断を「2」に格上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 9300 +612
米サンディスクの上昇支援に。
住友金属鉱山＜5713＞ 5882 +268
DOWAともに大和証券では投資判断を格上げ。
AREHD＜5857＞ 3135 +70
高値圏で買い戻しが優勢の流れか。
マクセル＜6810＞ 2491 +122
容量4倍の全固体電池を開発。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4573 +185
一目均衡表雲下限レベルでは下げ渋り。
ミガロHD＜5535＞ 362 +7
記念優待の実施を引き続き材料視。
日本マイクロニクス＜6871＞ 6070 +230
6000円レベルを支持線として意識も。
グッドコムアセット＜3475＞ 1258 +28
今期大幅増益見通しを引き続き材料視。
Link-U グループ＜4446＞ 1022 -121
前日の急伸を受けて戻り売り優勢。
ニッスイ＜1332＞ 1159 -70.5
サーモン養殖・販売手掛けるチリの企業を買収。
霞ヶ関キャピタル＜3498＞ 7840 -230
グロース市場のさえない動きなども影響。
TOA<6809> 1590 -55
自社株処分価格など決定でサヤ寄せの動きにも。《CS》
