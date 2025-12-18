*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 monoAI、MDV、DOWAなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

CAP＜3965＞ 813 +18

26年9月期純利益予想を上方修正。上値は重い。

ホシザキ＜6465＞ 5322 +175

25年12月期配当予想を上方修正。

武蔵精密＜7220＞ 2565 -108

国内証券が目標株価引き下げ。

ゆうちょ銀行＜7182＞ 2038 +7

外資系証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

サイフューズ＜4892＞ 545 -36

16日人気化するが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

monoAI＜5240＞ 316 +80

16日ストップ高の買い人気継続。

MDV＜3902＞ 1042 +400

日本生命によるTOB価格1693円にサヤ寄せ続く。

KLab＜3656＞ 389 +45

新株予約権発行の発表以降は上値追い優勢で。

DOWA＜5714＞ 6998 +461

大和証券では投資判断を「2」に格上げ。

キオクシアHD＜285A＞ 9300 +612

米サンディスクの上昇支援に。

住友金属鉱山＜5713＞ 5882 +268

DOWAともに大和証券では投資判断を格上げ。

AREHD＜5857＞ 3135 +70

高値圏で買い戻しが優勢の流れか。

マクセル＜6810＞ 2491 +122

容量4倍の全固体電池を開発。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4573 +185

一目均衡表雲下限レベルでは下げ渋り。

ミガロHD＜5535＞ 362 +7

記念優待の実施を引き続き材料視。

日本マイクロニクス＜6871＞ 6070 +230

6000円レベルを支持線として意識も。

グッドコムアセット＜3475＞ 1258 +28

今期大幅増益見通しを引き続き材料視。

Link-U グループ＜4446＞ 1022 -121

前日の急伸を受けて戻り売り優勢。

ニッスイ＜1332＞ 1159 -70.5

サーモン養殖・販売手掛けるチリの企業を買収。

霞ヶ関キャピタル＜3498＞ 7840 -230

グロース市場のさえない動きなども影響。

TOA<6809> 1590 -55

自社株処分価格など決定でサヤ寄せの動きにも。《CS》