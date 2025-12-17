Synspective、宇宙戦略基金の補助金22億4300万円を営業外収益に計上

■「商業衛星コンステレーション構築加速化」で採択、25年12月期第4四半期に反映

Synspective<290A>(東証グロース)は12月16日、2025年12月期第4四半期連結会計期間(10月1日〜12月31日)において、営業外収益として補助金収入を計上すると発表した。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が推進する宇宙戦略基金関連の補助金受領に伴うものだ。

同社は、JAXAの宇宙戦略基金における技術開発テーマ「商業衛星コンステレーション構築加速化」で補助対象事業者に採択されている。当初の補助事業期間は2027年3月末までで、総額164億6400万円の交付が決定済みである。このうち、2025年12月期第4四半期に22億4300万円を受領し、補助金収入として営業外収益に計上する。

同件による業績への影響は、2025年2月14日に開示した同12月期通期の業績予想に織り込まれているとしている。今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

